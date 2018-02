Nordenham Es ist ein äußerst dunkles Kapitel in der deutschen und auch Nordenhamer Geschichte – die Zwangssterilisation während des Nationalsozialismus. Nun war sie das Thema des außerplanmäßigen Vortrags, der zur Ausstellung „Rüstringer Heimatbund und Nationalsozialismus“ im Museum Nordenham stattfand. „Uns ist es wichtig, auch diese Facette der Geschichte zu beleuchten“, sagte Hans-Rudolf Mengers, Vorsitzender des Heimatvereins, in seiner Einleitung.

„Denunziert, kriminalisiert, zwangssterilisiert: Opfer, die keiner sieht – Nationalsozialistische Zwangssterilisationen im Oldenburger Land“ lautete der Titel des rund einstündigen Referats von Dr. Martin Finschow. Der Geschichts- und Sportlehrer hatte 2008 seine Dissertation zu diesem düsteren Thema verfasst. Im ersten Teil seines Vortrags konzentrierte sich der Westersteder auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, denen in der Zeit von 1934 bis 1945 allein im Oldenburger Land mehr als 2500 Menschen zum Opfer fielen. Das ‚Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses‘ war im Januar 1934 in Kraft getreten. Der Schwangerschaftsabbruch bei diagnostizierter Erbkrankheit wurde im Juni 1935 legalisiert.

Radikale soziale Auslese

Zur Anwendung kam es unter anderem für Menschen mit so genanntem angeborenem ‚Schwachsinn‘, Manisch-Depressive, an Schizophrenie Erkrankte, schwere Alkoholiker, Menschen mit erblich bedingter Blind-, Taubheit oder schweren angeborenen körperlichen Missbildungen.

Ihre Unfruchtbarmachung sollte laut Gesetz „eine allmähliche Reinigung des Volkskörpers und die Ausmerzung von krankhaften Erbanlagen bewirken.“ Tatsächlich entsprach sie aber einer radikalen sozialen Auslese, um die Kosten im Sozial- und Gesundheitswesen zu senken.

Zahlreiche Ärzte, Richter, Hilfsschullehrer und Kliniken kooperierten damals eng mit der Erbgesundheitsbehörde, und wer einmal in ihre Klauen geraten war, hatte kaum noch Chancen, sich einer Zwangssterilisation zu entziehen. Einen Anspruch auf einen Rechtsbeistand hatten die Betroffenen mit dem Status eines Straftäters nicht. Überall im Land kam es bald zu mehr oder weniger fragwürdigen Denunziationen, an denen sich auch Hilfs- und Volksschullehrer aktiv beteiligten. In Nordenham dürfte der bekannteste Mittäter der Pädagoge Eduard Krüger (1892-1968) sein, der damals die Pestalozzischule leitete. Er hat unter anderem nachweislich die Zwangssterilisation des 15-jährigen Alwin R. zu verantworten. Der Lehrer schrieb in seiner Anzeige über den Bettnässer: „Auffallend war besonders der sittliche Tiefstand … R. war schadenfroh, bockig und feige, mürrisch, frech, schlappsig, haltlos, unehrlich, ein kindischer Sonderling ohne Trieb und Wille.“

Angst und Depressionen

Die Unfruchtbarmachung des Pubertierenden erfolgte nur wenige Wochen später im Nordenhamer Krankenhaus durch Dr. Karl Esser. Seine Mutter Alwine wurde kurz darauf gegen ihren Willen sterilisiert. Viele der Opfer reagierten nach dem Eingriff mit Angst, Minderwertigkeitsgefühlen und Depressionen, zumal es ihnen untersagt war, so genannte Erbgesunde zu heiraten. Zwangssterilisierte Frauen wurden zudem von vielen Männern als „Freiwild“ betrachtet. Eine Entschädigung für die Opfer wurde erst ab 1980 gewährt.

Dass diese menschenverachtende Haltung heute der Vergangenheit angehört, dürfte nicht nur den Referenten freuen: Mittlerweile wird Inklusion großgeschrieben und an vielen Schulen gibt es Integrations- oder Inklusionsklassen. Diese können nur dann zum Erfolgsmodell werden, wenn der Staat ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellt.

Solche aktenkundige Erkenntnisse rücken eine intensive und zeitnahe Auseinandersetzung mit einer möglichen Umbenennung der Eduard-Krüger-Straße wieder in die Diskussion. Im Jahr 1968 war in Abbehausen eine Straße nach dem gleichnamigen Hilfsschullehrer benannt worden, der 1921 nach Nordenham gekommen und nach Kriegsende zum Rektor der Schule an der Hafenstraße ernannt worden war.

Von 1962 bis 1966 war Eduard Krüger als 1. Vorsitzender für den Rüstringer Heimatbund aktiv. Zur Würdigung dieses Einsatzes hatte ihn der Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Bereits in seiner Jubiläumsschrift zu der aktuellen Ausstellung im Museum Nordenham, die am 18. März endet, hat der Oldenburger Historiker Dr. Joachim Tautz den Nordenhamer Heimatforscher als aktiven Förderer des nationalsozialistischen Gedankenguts entlarvt.