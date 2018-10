Nordenham Hohe Zäune lassen Straßenzüge wie Schluchten erscheinen, große Flächen vor den Häusern sind mit Granulat oder Kies bedeckt: Diese Art von Grundstücksgestaltung ist mittlerweile in vielen Nordenhamer Wohngebieten anzutreffen – zum Unmut der FDP-Fraktion im Stadtrat.

Die Freidemokraten kritisieren nicht nur das „abschreckende Erscheinungsbild“, sondern beklagen auch, dass die Natur in einem solchen Umfeld zu kurz kommt. Um gegenzusteuern, hat die FDP jetzt die Einführung einer Gestaltungssatzung beantragt, mit der die Stadt die Einfriedungen und Flächenversiegelungen auf privaten Grundstücken reglementieren kann.

Nach Meinung der FDP sind in den vergangenen Jahren immer mehr Hauseigentümer in Nordenham dazu übergangen, ihre Grundstücken mit hohen Einfriedungen abzuschotten und das Erdreich großflächig mit Gesteinsmaterial oder Holzschnitzeln zu beschichten. Die Freidemokraten bemängeln, dass die Eigentümer dabei nur ihren Vorteil in Form eines pflegeleichten Gartens sehen und die Folgen für die Umwelt nicht bedenken. „Jegliches Leben für Insekten, Vögel und sonstiges Getier wird von vornherein ausgeschlossen“, betont FDP-Fraktionsvorsitzender Manfred Wolf. Dieser Trend, der einer modernen und ansprechenden Stadtentwicklung zuwider laufe, könne nicht im Sinne der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik sein.

Besserung verspricht sich die FDP von einer Gestaltungssatzung. Mit einem solchen Paragrafenwerk kann die Stadt den Grundstückseigentümern Vorgaben machen und bestimmen, wie Einfriedungen auszusehen haben und in welchem Umfang Flächenversiegelungen zulässig sind.

Den FDP-Antrag hat der Stadtrat zur Beratung an die Fachausschüsse für Bauen und Umwelt verwiesen. Zumindest der Unterstützung der Grünen können sich die Freidemokraten dabei schon sicher sein: „Wir begrüßen es sehr, dass sich jetzt auch die FDP Gedanken über Bienen und andere Insekten macht“, freut sich Grünen-Ratsherr Mario Kauschmann über den Vorstoß.