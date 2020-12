Rathausneubau in Nordenham: Schwere Vorwürfe nach Kostenexplosion

Nordenham Die Kostenexplosion beim geplanten Rathausneubau in Nordenham ist nach Auffassung der Stadtratsfraktionen von FDP und WIN auf Fehler in der Projektarbeit zurückzuführen. Dafür machen die beiden Fraktionen die Stadtverwaltung verantwortlich. Aufgrund eines deutlich höheren Raumbedarfs ist nach den jetzt vorgelegten Berechnungen davon auszugehen, dass die Ausgaben von 4 Millionen Euro auf mindestens 6,9 Millionen Euro steigen. FDP und WIN fordern angesichts dieser Entwicklung, auch die Frage des Standortes für das neue Verwaltungsgebäude wieder zur Diskussion zu stellen.

Das meint die FDP

„Der überraschend von der Verwaltung aufgezeigte Flächenmehrbedarf deutet auf eine mangelhafte Projektbearbeitung hin“, kritisiert der FDP-Ratsherr Manfred Wolf. Die vor zwei Jahren von dem Gutachter Torben Bernhold ermittelten Ergebnisse seien von der internen Arbeitsgruppe der Verwaltung nicht auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft worden. Bei allen weiteren Beratungen – wie Festlegung des Haushaltsansatzes von 4 Millionen Euro und Bestimmung des Standortes – hätten die Verwaltung und die SPD/Grüne-Ratsmehrheit stets zur Begründung auf das Gutachten verwiesen.

Die FDP bemängelt, dass die Rathaus-Arbeitsgruppe nicht frühzeitig Alarm geschlagen und die Politik über die „massiven Datenabweichungen“ in Kenntnis gesetzt habe. Dabei erscheine nicht nur die Kommunikation in einem schlechten Licht, sondern es dränge sich auch die Frage nach einer verantwortungsbewussten Projektarbeit auf.

Der von der Verwaltung errechnete Mehrbedarf für Büroflächen in einer Größenordnung von 1000 m² lässt sich nach Meinung der FDP nicht nur mit der Corona-Pandemie begründen. Zudem hätten sich die Anforderungen an moderne Arbeitsplätze in den zwei Jahren nicht so sehr verändert, dass die Verwaltung die ursprüngliche Planung jetzt als „nicht mehr zeitgemäß“ darstellen könne. Es fehle auch jeglicher Konzeptansatz in Sachen Digitalisierung.

Darüber hinaus ist es für die FDP „absolut nicht nachzuvollziehen“, dass die Planungen für die Außenbereiche zwischen dem Bernhold-Gutachten und der Verwaltungsvorlage um 5500 m² voneinander abweichen. Das alles gebe genug Anlass, auch die Standortfrage neu zu betrachten.

Das meint die WIN

Die Aussage von Bürgermeister Carsten Seyfarth, dass er zurzeit keinen Grund sehe, die Standortdiskussion neu aufzurollen oder womöglich doch lieber den maroden Rathausturm zu sanieren, findet die WIN „in mehrfacher Hinsicht irritierend“. Die Kostensteigerungen hätten ihre Ursache schließlich nicht in einer fehlerhaften Kommunikation, betont sie. „Das ist hier eine unangebrachte Bagatellisierung unzulänglicher Planung.“

Die neu eingerichtete Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung müsse ergebnisoffen beraten. Das werde nun bereits im Vorfeld durch die Äußerungen des Bürgermeisters in Frage gestellt. „Ergebnisoffen“, sagt Fraktionsvorsitzender Joachim Gorges, „bedeutet für die WIN, ein solides Raumprogramm aufzustellen, die zu erwartenden Kosten zu ermitteln und sich dann über einen geeigneten Standort zu unterhalten.“ Es sei erforderlich, alle Varianten nochmals auf den Prüfstand zu stellen. „Dazu gehört auch ein durch die GNSG finanzierter Neubau in der Fußgängerzone“, sagt Ratsherr Dr. Ulrich Kerney. Damit biete sich die Chance für ein Mietmodell, das es der Stadt ermögliche, ohne Neuverschuldung zu einem neuen Rathaus zu kommen.

Dass die im Bernhold-Gutachten aufgeführten Zahlen nur ein Orientierungswert gewesen sein sollen, ist für die WIN überraschend. Von einem „unverbindlichen Planspiel“ sei nie die Rede gewesen.

Für die WIN ist nicht ersichtlich, warum Datenschutz und Corona-Krise zu einem erhöhten Raumbedarf führen sollten. „Das neue Online-Zugangsgesetz, das die Kommunen zukünftig verpflichtet, ihre Leistungen online anzubieten, wird dazu führen, dass der sehr hoch angesetzte Raumbedarf sinkt“, ist Joachim Gorges überzeugt. Auch die Frage, ob für den Neubau ein Ratssaal notwendig ist, müsse diskutiert werden. Dafür kämen eventuell auch Räumlichkeiten in anderen Gebäuden in Betracht.