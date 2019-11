Ovelgönne /Jade „Das Programm des Bundes zum Breitbandausbau hört sich gut an. Aber auf dem flachen Land kann das so nicht funktionieren.“ Ovelgönnes Bürgermeister Christoph Hartz steht am Freitag an seinem Schreibtisch im Rathaus in Oldenbrok und stellt im Gespräch mit der NWZ fest, dass der Breitbandausbau – so wie er jetzt geregelt ist– für einige Gemeinden viel zu teuer wird.

„Der Bund hätte das Land bei der Finanzierung viel stärker mit in die Pflicht nehmen müssen. Für die Flächengemeinden und wohl auch für den Landkreis Wesermarsch wird diese Infrastrukturleistung einfach viel zu kostspielig“, sagt er gegenüber der NWZ.

Zu den Fakten: Die 123 Quadratkilometer große Gemeinde Ovelgönne hat rund 5200 Einwohner, die in rund 2400 Haushalten leben. „Ein Sechstel der Haushalte, also rund 400, befinden sich in den sogenannten Gebieten der ,weißen Flecken’ mit einer sehr geringen Datenanschlüssen von unter 30 Mbit/s“, betont Christoph Hartz. Die Gemeinde Ovelgönne könne es finanziell auf keinen Fall stemmen, all diese Haushalte mit Glasfaserkabeln bis vor die Haustür auszustatten.

Diese freiwillige Infrastrukturleistung würde den Haushalt der Gemeinde enorm belasten und sei angesichts der vielen noch anstehenden Aufgaben einfach nicht zu vertreten, schließlich müsse in eine Reihe von wichtigen Projekten investiert werden. Christoph Hartz nannte in diesem Zusammenhang die Erweiterung der Grundschule Großenmeer, die Renovierung der Dorfgemeinschaftshäuser in Neustadt und Frieschenmoor, den Neubau der Feuerwehrhauses Ovelgönne und den Neubau des Bauhofes im Gewerbegebiet.

Auch in den Flächengemeinden Jade, Butjadingen und Stadland dürften die Bedenken von Christoph Hartz mit großem Interesse gelesen werden.