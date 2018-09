Oldenburg

Schäden Durch Wetterextreme Oldenburg so sturmfest wie keine andere Stadt

Keine Stadt in Niedersachsen hat in den vergangenen Jahren weniger Schäden durch Hochwasser, Hagel oder Sturm gehabt als Oldenburg. Der Nähe zum Meer und der flachen Landschaft sei Dank. Allerdings gibt es auch Zweifel an der Statistik.