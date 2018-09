Ovelgönne Ein besonderer Gast kommt zu einem besonderer Geburtstag: Nachdem Der Verein „Von Mensch zu Mensch“ den Vorverkauf für die Veranstaltung mit Dr. Henning Scherf anlässlich des zehnjährigen Bestehens auf dem 388. Ovelgönner Pferdemarkt gestartet hat, sind ab sofort Eintrittskarten in der Gemeinde Ovelgönne erhältlich.

Die Vorverkaufsstellen sind das Landhotel Zum König von Griechenland und der Burgdorf-Laden in Ovelgönne, Czwalinna in Oldenbrok und Ediz in Großenmeer. Hier liegen Karten bereit. Der Preis im Vorverkauf beträgt 10 Euro.

Der Verein „Von Mensch zu Mensch“ bietet auch an, Karten verbindlich zum Vorverkaufspreis über die Mail­adresse vonmenschzumensch@freenet.de zu bestellen und dann bequem den Preis zu überweisen. Das Bankkonto wird per Rückmail bekannt gegeben. Die Karten werden auch an der Abendkasse bereit liegen. Sofern das Kontingent noch nicht völlig ausgeschöpft ist, werden für Kurzentschlossene an der Abendkasse im Landhotel noch Restkarten für 12,50 Euro zu kaufen sein.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr im Landhotel Zum König von Griechenland. Neben dem Vortrag von Dr. Scherf zum Thema „Das Leben ist bunt“ wird das Mühlenensemble der Stiftung Lebensräume Ovelgönne auftreten. Henning Scherf wurde am 31. Oktober 1938 in Bremen geboren. Von 1978 bis 2005 gehörte er dem Senat der Freien Hansestadt Bremen an und amtierte von 1995 bis 2005 als Bürgermeister und Präsident des Senats. Zuvor war Scherf Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und Vorsitzender der Bremer SPD. Seit seinem Abschied aus der Politik engagiert er sich als Autor und in zahlreichen Ehrenämtern.