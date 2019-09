Rodenkirchen Der Stadlander SPD-Chef Udo Schmitz hat „den Konsens demokratischer Kräfte verlassen“. Mit dieser Äußerung reagiert die Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Kuik-Janssen auf Schmitzens Stellungnahme zum Grünen-Antrag zur AfD in der Markthalle (NWZ vom 12. September: „Udo Schmitz findet scharfe Worte“).

Anlass war ein geheim gehaltener Auftritt des AfD-Spitzenpolitikers Armin-Paul Hampel am 28. August in der gemeindeeigenen Halle, über den die NWZ berichtet hatte. Als Reaktion darauf beantragte die Grünen-Fraktion im Gemeinderat, den Markthallen-Pächter Gerfried Hülsmann wegen des Termins eine Missbilligung auszusprechen und ihm vorzuschlagen, derartige Veranstaltungen künftig zu unterlassen.

Zudem soll bei der Neuverpachtung der Halle ein Absatz in den Pachtvertrag aufgenommen werden, „nach dem die Gemeinde sich vorbehält, Veranstaltungen, die von politischen Parteien mit faschistischer und undemokratischer Gesinnung abgehalten werden sollen, zu untersagen.“

Über diesen Antrag wird der Rat erst in seiner nächsten Sitzung entscheiden. Allerdings hat es dazu schon zwei ablehnende Leserbriefe und die – ebenfalls ablehnende – Stellungnahme des Stadlander SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Udo Schmitz gegeben, die er als nicht mit der Partei abgestimmte persönliche Meinungsäußerung bezeichnet hatte.

Schmitz scheine den Wortlaut ihres Antrages nicht zu kennen oder er „will ihn bewusst falsch interpretieren“, schreibt Elke Kuik-Janssen. Sie stellt klar:

• Es handelt sich bei der Markthalle nicht um ein öffentliches Lokal, sondern um eine kommunale Halle im Besitz der Gemeinde Stadland. Nur wenn die AfD Veranstaltungen in Lokalen, die sich im Privatbesitz befinden, abhält, sei es allein Aufgabe des Besitzers, zuzustimmen oder auch nicht.

• „Ein kritisches Gespräch mit einem Pächter zu führen, ist beileibe keine Hexenjagd, sondern Position beziehen gegen eine Partei, die – selbst der Verfassungsschutz und der Bundespräsident sehen das so – in Teilen faschistisch, nationalistisch, geschichtsleugnend und undemokratisch agiert“, schreibt Elke Kuik-Janssen weiter. „In vielen Orten Deutschlands erhebt sich Widerstand dagegen, wenn diese menschenverachtende Partei Räumlichkeiten für ihre Zwecke nutzen möchte. Nur in Stadland sind kritische Stimmen nicht erlaubt?“

• „Eine Hexenjagd richtet sich – wenn man den Begriff historisch versteht – nicht gegen Parteien mit vielen älteren Männern, sondern im Mittelalter gegen weise Frauen, die verbrannt und gequält wurden. Wieso wählt Herr Schmitz diesen Begriff im Zusammenhang mit Kritik an der AfD?“

• Naiv sei, wer glaube, wenn man der AfD Raum gebe und nicht Stellung beziehe, dass das Phänomen dann vorbeiziehe.

Positiv vermerkt Elke Kuik-Janssen, dass es mit dem Grünen-Antrag gelungen sei, „eine Diskussion darüber anzustoßen, wie wir uns zu Veranstaltungen solcher Art verhalten wollen. Schade ist, dass von Seiten der SPD nur Schweigen herrscht.“