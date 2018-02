Berliner Themen bei der SPD

Rodenkirchen Der SPD-Ortsverein Stadland hat mehrere Termine vorbereitet. An diesem Mittwoch treffen sich die Mitglieder im Café FP eins am Friesenplatz 1 um 19 Uhr zum Stammtisch. Dabei werde es auch um die Situation der Partei gehen, teilt der Vorsitzende Udo Schmitz mit. Ähnlich wird es bei der öffentlichen Mitgliederversammlung am Montag, 19. Februar, ab 19 Uhr im Gasthaus Am Abser Siel sein. Schmitz bringt einen Initiativantrag ein, in dem die Bundesschiedskommission der SPD aufgefordert wird, die Einsetzung von Andrea Nahles als kommissarische Parteivorsitzende aufzuheben und für statutenwidrig zu erklären. Außerdem geht es um das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen mit der Union. Der dritte Termin ist parteiöffentlich: eine gemeinsame Sitzung des Ortsvereinsvorstandes und der SPD-Ratsfraktion. Sie beginnt am Dienstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Über Inhalte sagte Udo Schmitz nichts.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir