Rodenkirchen Horst Mauritschat bleibt Erster Vorsitzender des Bürgervereins Mühlenland. Die Jahreshauptversammlung im Bier-Café Hülsmann bestätigte ihn ebenso wie den übrigen Vorstand im Amt.

Zweiter Vorsitzender bleibt also Hans Schwedt, Schriftführerin Daniela Mauritschat, stellvertretende Schriftführerin Gunda Hübler, Kassenwart Jürgen Hübler und stellvertretender Kassenwart Stefan Göbel. Den Festausschuss bilden weiterhin Ursel Mauritschat und Vera Janßen.

Für 40-jährige Mitgliedschaft ehrte der Vorstand Hella Paries, für 25 Jahre Renate Lienemann. Nachgeholt werden die Ehrungen von Sabine Dietrich, Heinz Hochheiden, Dietrich Baars, Wilfried Lindloff und Dieter Frerichs, die dem Bürgerverein jeweils seit 40 Jahren angehören.

Wie der Vorsitzende Horst Mauritschat in seinem Jahresbericht mitteilte, zählt der 1976 gegründete Verein derzeit 146 Mitglieder, darunter 12 Gründungsmitglieder. Im vergangenen Jahr sind vier neue Mitglieder hinzugekommen.

Am Sonnabend, 4. April, will sich der Bürgerverein Mühlenland wieder an der alljährlichen Umweltaktion der Rodenkircher Vereine unter Federführung der Angler beteiligen. Die Vorbesprechung ist für Dienstag, 3. März, im Anglerheim geplant. Für die Pflege des Dreiecks am Eingang der Siedlung ist ein Gärtner gewonnen worden, der im Sommer die Arbeit aufnimmt. Der Spielplatz bleibt in der Zuständigkeit des Vereins.