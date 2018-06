Rodenkirchen Der Migrationsdruck aus Afrika wird noch zunehmen. „Deshalb müssen wir Mechanismen und Systeme entwickeln, um damit fertig zu werden“, machte Dr. Stefan Gehrold deutlich.

Dass Lösungen für die Eindämmung der Flüchtlingsströme vom „schwarzen Kontinent“ nach Mitteleuropa derzeit kaum realisierbar scheinen, war eine weitere Erkenntnis des Informations- und Diskussionsabend mit dem Leiter des Hermann-Ehlers-Bildungsforums Weser-Ems der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dazu hatte der CDU-Kreisverband Wesermarsch in Albrechts Hotel in Rodenkirchen eingeladen.

„Circulus vitiosus – bewaffnete Konflikte als Ursache und Konsequenzen von Migration“ lautete das Thema des Vortrages des Juristen aus Lohne, der von 2008 bis 2011 für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Dakar im Senegal tätig war. Dort, im Westen Afrikas, forschte Dr. Stefan Gehrold intensiv zum Casamance-Konflikt.

An diesem Beispiel lasse sich sehr gut darstellen, welche Gründe zu Konflikten und zu einer abwärts gerichteten Spirale, einen Teufelskreis, führen, der kaum zu durchbrechen sei, erläuterte der Referent jetzt vor rund 25 Besuchern.

Einwohnerzahl wächst

Afrika ist der am schnellsten wachsende Kontinent. Insbesondere in Westafrika gebe es einen rasanten Einwohnerzuwachs, wobei 60 Prozent unter 25 Jahren jung sind. Das werde bis 2050 so bleiben, berichtete Stefan Gehrold, der seinen Aussagen mit vielen Zahlen und Grafiken belegte. Der Anstieg der Zahl junger Menschen erhöhe den Druck auf die Umwelt und die Nachfrage nach Ausbildung benannte er dann auch einen Grund für den verstärkten Migrationsdruck.

Am Beispiel des Casamance-Konflikts – es handelt sich um eine Region in Senegal am Fluss Casamance – machte Gehrold, der im September für die CDU ins Europa-Parlament nachrückt, deutlich, wie sehr auch sich ändernden klimatische Bedingungen mit ihren Auswirkungen auf die Agrarwirtschaft sowie ethnische, religiöse und wirtschaftliche Gründe bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen die Migration befeuern. Zunächst flüchten die betroffenen Einwohner in Nachbarländer, wo es dann auch aufgrund schwindender Ressourcen wie Wasser, Wald und Boden zu gleichen Konflikten kommt, so dass die Flucht in Richtung Mitteleuropa fortgesetzt wird.

Es gibt zwar die afrikanische Union, die aufgrund vielfältiger Interessen und politischer Systeme aber sehr instabil sei, nahm Stefan Gehrold in der anschließenden Diskussion den Teilnehmern die Hoffnung, dass die Afrikaner die Probleme durch gemeinsame Programme selbst lösen könnten. Europa müsse europäischer werden, um den Nachbarkontinent hilfreich unter die Arme greifen zu können, lautete die These eines Besuchers der CDU-Veranstaltung, womit er auch gleichzeitig ein weiteres Problem benannte, da auch die Europäer sich in vielen Fragen nicht einig seien.

Statt aus wirtschaftlichen Interessen wie zum Beispiel Waffenlieferungen zu den Konflikten in Afrika beizutragen, sollten die Europäer die Entwicklungshilfe bündeln und koordinieren, mahnten Diskussionsteilnehmer an. Dabei gab es auch starke Kritik an der deutschen Entwicklungshilfe, weil die die Afrikaner nicht als gleichberechtigte Partner anerkenne, sondern von anderen Kriterien wie gute Kontakte abhängig mache.

Die Mentalität ändern

Neben einer besseren Qualifizierung der dort lebenden Menschen sieht Stefan Gehrold in der Landwirtschaft eine gute Chance, dass die Afrikaner auf die Beine kommen. Es sollten dort Produkte erzeugt werden, die in Europa aufgrund der klimatischen Bedingungen nicht produziert werden können. Das wäre mit genossenschaftlichen Modellen möglich, was aber eine Änderung der Mentalität und einen Bruch mit bestehenden Systemen erfordere.

Eine Begrenzung der Kinderzahl wie in China sei kein christlicher Weg, um den enormen Einwohnerzuwachs in Afrika zu stoppen, stimmten die Teilnehmer des Informations- und Diskussionsabend dem Referenten zu. Eine Beteiligung der Frauen am Berufs- und Geschäftsleben werde die Geburtenzahlen sinken lassen.