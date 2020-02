Demo für Anbau an Schule?

Rodenkirchen In puncto Anbau nichts Neues: Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung hat noch nicht entschieden, ob die Gemeinde Stadland Geld in den geplanten Anbau der Grundschule Rodenkirchen investieren darf. Das hat Gemeindekämmerer Gerd Schierloh im Schulausschuss des Rates am Donnerstagnachmittag auf Anfrage der Schulleiterin Elke Kuik-Janssen mitgeteilt. Die Unterlagen seien „vor zwei/drei Wochen“ an die Kreisverwaltung geschickt worden. Derzeit zählt die Grundschule 176 Schüler; es ist keineswegs ausgeschlossen, dass der neue erste Jahrgang im August dreizügig wird, und dann fehlt ein Raum, wie Elke Kuik-Janssen sagte. Ulrich von Döllen, Leiter der Grundschule Seefeld/Schwei, bot für diesen Fall einen Raum an: „Platz haben wir.“ Annette Klitscher (SPD) regte an, die Lehrer sollten einen Brandbrief an den Kreis schreiben, „hinter den wir Politiker uns hängen“, und die Eltern sollten vor dem Kreishaus für den Anbau demonstrieren, damit endlich Tempo in die Sache komme.