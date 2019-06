Rodenkirchen Angestellte haben ein Recht auf Urlaub und auf einen Ausgleich für ihre Überstunden. Gelegentlich werden sie krank, und manchmal müssen sie auch abwesende Kollegen vertreten. Das ist im Rathaus Rodenkirchen nicht anders als in vielen anderen Betrieben. Allerdings droht das Problem im Rathaus aus dem Ruder zu laufen.

Höchster Wert

Das zeigen die neuen Zahlen, die Gemeindekämmerer Gerd Schierloh am Mittwochnachmittag dem Finanzausschuss des Rates vorlegte. Der Finanzchef der Gemeinde beziffert die bilanziellen Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden und übertragenen Urlaub zum 31. Dezember 2018 auf insgesamt 169 182 Euro. Das ist der höchste jemals ermittelte Wert: Ende 2017 betrugen die Rückstellungen 133 000 Euro, 2012 – das ist die älteste von Gerd Schierloh vorgelegte Zahl – waren es noch 69 157 Euro gewesen – also 100 000 Euro weniger als jetzt.

Die Summe für 2018 setzt sich zusammen aus 2016 Überstunden und 1163 Tagen Resturlaub. In der Tat schlägt der Resturlaub mit knapp 128 000 Euro bei den Rückstellungen deutlich stärker zu Buche als die Überstunden mit 41 300 Euro.

939 Überstunden sind 2018 im Rathaus aufgelaufen, 551 in den Kindertagesstätten und 421 im Bauhof. Schulen, Jugendzentrum und Reinigungsdienst kommen dagegen ganz ordentlich mit ihren Stundenkontingenten zurecht. Beim Resturlaub sieht es deutlich anders aus: Hier sind die Kindertagesstätten mit 512 Tagen Spitzenreiter vor dem Rathaus mit 282 und dem Reinigungsdienst mit 247 Tagen.

Als Grund nannte Gerd Schierloh, dass Erzieherinnen von der Arbeit freigestellt werden müssen, sobald festgestellt wird, dass sie schwanger sind. Dann müssen zunächst Kolleginnen einspringen, ehe die Nachfolge geregelt ist. Ein Problem in allen Bereichen sei Fluktuation: Mitarbeiter kündigen, und es dauert, ehe der Nachfolger übernimmt. Im Rathaus passierte das im vergangenen Jahr drei Mal, in den Kitas sogar neun Mal.

Zusammen mit längeren Ausfällen wegen Krankheit führt das dazu, dass die anfallende Arbeit nicht erledigt werden kann. Markus Dollerschell (SPD) regte an, in einer der nächsten Sitzungen Lösungsmöglichkeiten zu besprechen.

Mit Geld ausgleichen?

Zwei CDU-Leute regten schon in dieser Sitzung Lösungen an. Horst Wieting sprach sich dafür aus, im ersten Schritt die Überstunden finanziell auszugleichen und dies in einem zweiten Schritt auch mit dem Resturlaub zu machen. Dem widersprach Gerd Schierloh: Im öffentlichen Dienst sei Zeitausgleich üblich. Dass die Mitarbeiter sich auf einen finanziellen Ausgleich einließen, „habe ich in 45 Dienstjahren nur selten erlebt.“ Ein Grund seien die steuerlichen Abzüge.

Wolfgang Fritz von der CDU-Fraktion brachte erneut Leiharbeit ins Gespräch. Dafür konnte sich Gerd Schierloh kaum erwärmen, denn erstens sei dafür ein Nachtragshaushalt erforderlich, der weitere Arbeit mache, und zweitens müsse eine ausführliche Ausschreibung verfasst werden, wofür im Rathaus kein Mitarbeiter qualifiziert sei.

Über Leiharbeit hatte zu Beginn der Sitzung auch Stefanie Lübbers, die Leiterin der Oldenburger Niederlassung des Personaldienstleisters Randstad, informiert. Sie machte deutlich, dass es ihrem gut vernetzten internationalen Unternehmen leichter fallen werde, geeignete Bewerber zu finden als der Gemeinde. Es entstünden auch erst Kosten, wenn die Gemeinde einen Leiharbeiter einstelle. Vermutlich werde der aber besser bezahlt werden müssen als die Stammkräfte der Gemeinde, weil er sonst erst gar nicht komme.