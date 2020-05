Kindergarten Regenbogen In Rodenkirchen: Rat will Sanierung beschließen

Rodenkirchen An diesem Donnerstag öffnet die Großsporthalle Rodenkirchen nach mehrwöchiger Corona-Pause wieder – aber nicht für ein Sportereignis, sondern für eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates. Sie beginnt um 19 Uhr.

Hände desinfizieren

Es wird eine Sitzung wie keine andere zuvor. Jeder, der die Sporthalle betritt, muss seine Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel stehen am Eingang bereit. Die Ratsmitglieder und die Verwaltungskräfte, die der Sitzung zuarbeiten, ziehen Überschuhe an, damit sie den Hallenboden nicht beschädigen. Genau wie die Zuschauer tragen sie einen Mund-Nasen-Schutz, den sie für Wortmeldungen abnehmen dürfen. Die Halle bietet genug Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln.

Die Zuschauer nehmen, ebenfalls mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet, auf der Tribüne Platz. Zu Beginn und zum Schluss der Sitzung dürfen sie Fragen stellen. Mikrofone sollen dafür nach Auskunft von Bürgermeister Klaus Rübesamen nicht aufgestellt werden; die natürliche Stimme soll reichen. Klaus Rübesamen hofft, dass sich dieses Vorgehen für weitere Sitzungen in der Großsporthalle bewährt.

Wichtigstes Thema ist die Sanierung des Kindergartens Regenbogen an der Sportstraße. Zwei Varianten liegen vor, über die der Rat abstimmen soll: Eine kostet 518 000 Euro, die andere 614 0000. Dann geht es auf Antrag der Grünen um die Frage, ob die Gemeinde die Kita-Gebühren zurückerstatten soll. Falls ja, müsste die entsprechende Satzung geändert werden.

In einem weiteren Punkt beantragt die Gemeindeverwaltung, dem Verwaltungsausschuss wegen der Corona-Krise bis zum 31, Dezember alle Vergaben von Bauaufträgen und Aufträgen für Lieferungen und Leistungen ab 25 000 Euro zu übertragen. Damit soll einem möglichen coronabedingten Ausfall von Ratsmitgliedern vorgebeugt werden.

Auch die nächsten öffentlichen Sitzungen des Infrastrukturausschusses am Mittwoch, 20. Mai, ab 16.30 Uhr und des Rates am Donnerstag, 28. Mai, ab 19 Uhr sollen in der Großsporthalle stattfinden.

Haushalt erst im Juli

Der Haushalt 2020 soll erst in der Juli-Sitzung des Rates beschlossen werden, teilt Bürgermeister Rübesamen weiter mit. Grund: Wegen der Corona-Krise verändere sich die Basis von Einnahmen und Ausgaben derzeit im Rhythmus von wenigen Tagen, weshalb ein zuverlässiger Haushalt jetzt kaum aufgestellt werden könne.