Rodenkirchen Jetzt schaltet sich auch der Ortsverband Wesermarsch der Alternative für Deutschland (AfD) in die Diskussion um seine Veranstaltung in der Markthalle Rodenkirchen ein.

In einer E-Mail dreht der Ortsvereinsvorsitzende Holger Brockmann den Spieß um und wirft der Grünen-Ratsfraktion, die die AfD per Antrag aus der gemeindeeigenen Halle heraushalten will, „totalitäre Bestrebungen“ vor, ohne sie namentlich zu nennen. Denn sie wollten „Andersdenkende diffamieren, sie ausgrenzen, ihnen Grundrechte entziehen, Außenstehende an den öffentlichen Pranger stellen und ,auf Kurs‘ zwingen“, wie es in der Pressemitteilung wörtlich heißt.

Ganz besonders bedenklich und ungerecht sei auch der Umgang mit dem Markthallen-Pächter Gerfried Hülsmann, schreibt der AfD-Ortschef weiter: „Er hat sich im Vorfeld die Mühe gemacht, uns kennenzulernen und war während der gesamten Veranstaltung anwesend. Es gab keinen Zweifel daran, dass er die Veranstaltung abgebrochen hätte, wenn die Behauptungen und Vorurteile gegenüber der AfD zutreffend wären.“

In einer zweiten, gleichzeitig verschickten Pressemitteilung widerspricht Holger Brockmann der Überschrift „Geheim-Wahlkampf mit Armin-P. Hampel“ zum NWZ-Artikel vom 30. August über die AfD-Veranstaltung in der Markthalle. Derzeit sei kein Wahlkampf, und die Veranstaltung sei auch nicht geheim gewesen, „sondern wurde wochenlang von uns bei Facebook angekündigt“.

Tatsächlich wurde den Teilnehmern aber erst nach ihrer Anmeldung mitgeteilt, wo die Veranstaltung stattfindet. Außerhalb der Internet-Plattform Facebook gab es keine in der Öffentlichkeit sichtbaren Hinweise auf diesen Termin. Und das war nach einer Aussage von Hampels Wahlkreisbüro-Leiterin durchaus auch Absicht – aus Angst vor Antifa-Aktionen, wie sie der NWZ sagte.

Redner waren am 28. August in der Markthalle die Bundestagsabgeordneten Armin-Paul Hampel und Jens Kestner; ihr Thema lautete „Alternative Außen- und Verteidigungspolitik im deutschen Interesse“.