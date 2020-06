Markthalle Rodenkirchen: Bürgermeister setzt auf neue Zuschüsse

Rodenkirchen Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) ist zuversichtlich, die Markthalle Rodenkirchen trotz der neuen Hiobsbotschaft erhalten zu können. Bevor konkrete Beschlüsse gefasst werden könnten, müsse aber das vollständige Gutachten des Bausachverständigen vorliegen, sagte er am Dienstagvormittag im Gespräch mit der NWZ. Das wird für Mitte Juli erwartet.

Dieser Bausachverständige hatte sich, wie berichtet, Anfang Juni in dem Veranstaltungszentrum umgesehen und festgestellt, „dass sich zahlreiche standortsicherheitsrelevante Rissbildungen in den seitlichen Flanken der Brettschichtholzbinder eingestellt haben.“ Deshalb müsse „die Markthalle bis auf Weiteres für die Nutzung gesperrt werden“, schrieb er an den Bürgermeister.

Damit ist gemeint, dass die Halle erst wieder geöffnet werden kann, wenn die Binder, die die tragenden Elemente der Dachkonstruktion sind, vollständig saniert sind.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Sanierung ist möglich

Doch auch diesem Satz kann Klaus Rübesamen etwas Positives abgewinnen: „Immerhin ist eine Sanierung möglich und nicht ein kompletter Austausch erforderlich.“ Diese Sanierung müsse stattfinden, ehe die geplante Restaurierung des Veranstaltungszentrums beginnt. Was genau erforderlich ist, wie lange es dauern wird und was es vermutlich kostet: Das alles wird dem Gutachten zu entnehmen sein.

Zurzeit ist dafür aber kein Geld eingeplant, und im – noch nicht beschlossenen – Haushalt 2020 mit seinem Defizit von 4,7 Millionen Euro auch nicht zu finden.

Auch angesichts vieler anderer Vorhaben – etwa den Anbau an die Kita Löwenzahn Rodenkirchen, die Sanierung des Kindergartens Regenbogen Rodenkirchen und den Anbau an die Feuerwehr Rodenkirchen – wird die Gemeinde die tragenden Elemente kaum aus eigener Kraft sanieren können. Deshalb setzt Klaus Rübesamen auch bei diesem Thema auf das Einwerben von Zuschüssen.

Es müsse geschaut werden, welches Unternehmen diese Arbeit leisten und wann es sie am günstigsten leisten könne. Eine schnelle Lösung werde es deshalb vermutlich nicht geben. Geprüft werde aber, ob das Jugendzentrum, das in der ersten Etage der Markthalle untergebracht ist und zusammen mit dem Veranstaltungszentrum seit Mitte März wegen Corona dicht ist, in die benachbarte Hengsthalle umziehen kann.

Dass dies keine Ideallösung ist, weiß auch Klaus Rübesamen, aber die Alternative – eine deutlich längere Schließung des Jugendzentrums – will er nicht ohne Weiteres hinnehmen.

Geld für Restaurierung

Die Sperrung der Markthalle wegen der Risse in den Leimbindern ist eine Hiobsbotschaft für den Bürgermeister, weil die eigentliche Restaurierung des Veranstaltungszentrums auf einem sehr guten Weg war. Im Haushalt stehen 400 000 Euro zur Verfügung, dazu kommt ein Zuschuss von 500 000 Euro, der nach mehreren vergeblichen Versuchen endlich zugesagt worden war. Geplant sind unter anderem ein neuer Tresen, eine neue Decke, neue Türen und das Abschleifen des Fußbodens.

Auch für die Nachfolge des am 31. März auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Pächters Gerfried Hülsmann gibt es Interessenten – sogar aus Stadland, wie der Bürgermeister sagte, ohne Einzelheiten zu verraten.

Ein sicherer Weiterbetrieb der Markthalle sei also möglich. Bis er beginne, müssten die dort stattfindenden Veranstaltungen, soweit möglich, umziehen – am besten in andere Stadlander Gaststätten mit Saalbetrieb. Auch eine eingeschränkte Wiederaufnahme des Betriebs nach der Sanierung der Leimbinder und vor der Restaurierung der Halle könnte ein Thema sein.

Die Vortragsgemeinschaft Rodenkirchen, deren Programm im März abgebrochen worden war, solle, wie geplant, im Oktober wieder ihren Betrieb aufnehmen – wenn auch wohl eher nicht in der Markthalle.