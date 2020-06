Markthalle Rodenkirchen: Politiker fordern verlässliche Zahlen

Rodenkirchen Abwarten und Fakten klären lassen: Diese Strategie fährt die Politik beim Thema Markthalle. Wenn das Gutachten des Oldenburger Ingenieurbüros Eriksen und Partner über die Leimbinder als tragende Elemente der Dachkonstruktion vorliegt, „müssen die Kosten der Sanierung dezidiert berechnet werden“, forderte der FDP-Ratsherr Michael Sanders im Infrastrukturausschuss des Rates.

Das sehen die anderen Fraktionen genauso. Das Gutachten soll bis Mitte Juli vorliegen. In einer ersten Stellungnahme beziffert der Bausachverständige des Ingenieurbüros die Kosten der Sanierung auf rund 80 000 Euro.

Lange, tiefe Risse

In den Leimbindern haben sich Risse von mehreren Metern Länge und mehreren Zentimetern Tiefe gebildet; offensichtlich habe sich der Kleber zersetzt, schreibt der Sachverständige.

Logistisch vereinfacht würde die Sanierung, wenn gleichzeitig die Hallendecke ausgetauscht würde; dadurch könnten die Schadstellen viel leichter erreicht werden – über Hebebühnen vom Saalboden aus. Was das kosten würde, soll ermittelt werden, sobald das vollständige Gutachten vorliegt.

Auch die Forderung von Michael Sanders nach einer Übersicht über das, was schon gemacht ist und das, was noch gemacht werden soll, stieß bei allen anderen Fraktionen auf ausdrückliche Zustimmung. „Wir wollen wissen: Was ist beschlossen? Was ist schon gemacht? Was ist in Ausführung, was kommt noch? Und welche Zuschüsse fließen?“, fasste Michael Sanders den Fragenkatalog zusammen.

Zum Thema Zuschüsse hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Busch mehrere Anmerkungen. Generell riet er dazu, einen Verzicht auf Zuschüsse zu prüfen, denn die Bedingungen, unter denen Zuschüsse gewährt werden, könnten so streng sein, dass eine Sanierung mit Zuschüssen teurer sein könnte als ohne.

Als mahnendes Beispiel nannte er den Ausbau der Park & Ride-Anlage am Rodenkircher Bahnhof. Sie habe die Gemeinde mit Zuschüssen 500 000 gekostet; ohne wäre der Bau 200 000 Euro günstiger gewesen, sagte Busch.

Deshalb forderte er, dass die Verwaltung ihm den Zuschuss-Antrag binnen eines Tages zur Verfügung stelle. Busch deutete an, er habe Zweifel, dass es einen solchen Zuschuss-Antrag überhaupt gibt.

Eine Nachfrage der NWZ beim Amt für regionale Landesentwicklung in Oldenburg zeigte, dass die Gemeinde eine verbindliche Zusage über eine Förderung nach dem ZILE-Programm erhalten hat – und zwar über 500 000 Euro. Die Gemeinde hatte zum 15. September 2018 einen Antrag auf Förderung nach dem ZILE-Programm (Zuwendungen für integrierte ländliche Entwicklung) über diese Summe gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt, weil die Mittel ausgeschöpft waren, woraufhin die Gemeinde Widerspruch einlegte (die NWZ berichtete).

Dieser Widerspruch sei am 10. September 2019 zurückgezogen worden, sagte Olaf Klaukien, der Sprecher des Amtes. Dann habe die Gemeinde einen neuen Antrag gestellt auf die gleiche Fördersumme gestellt – diesmal erfolgreich.

Günter Busch sprach sich im Ausschuss dafür aus, die Decke der Markthalle zu erhalten und das Geld für ihre Erneuerung zu sparen: „Die Decke hält länger als die meisten, die hier sitzen“, sagte er.

Decken müssen raus

Dem widersprach Bürgermeister Klaus Rübesamen im Gespräch mit der NWZ ganz entschieden: „Sowohl die Holz- als auch die Wabendecke müssen rausgenommen werden, weil sonst die Sanierung der Leimbinder zu teuer wird. Dabei wird die Wabendecke die Abnahme kaum ohne Schäden überstehen. Beide Decken müssen durch leichtere Konstruktionen ersetzt werden.“