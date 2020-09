Neuer Verwaltungschef-Vertreter In Stadland Gesucht: Verena Huppert steht Donnerstag zur Wahl

Rodenkirchen Verena Huppert soll mit Wirkung zum 2. Oktober Allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) als Verwaltungschef werden.

Darüber entscheidet der Rat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr in der Großsporthalle Rodenkirchen.

Wenn der Gemeinderat diesem Vorschlag zustimmt, tritt Verena Huppert in dieser Funktion die Nachfolge von Gerd Schierloh an, der offiziell zum Jahresende vorzeitig aus den Diensten der Gemeinde ausscheidet, aber schon seinen Schreibtisch geräumt hat. Gerd Schierloh muss zunächst noch vom Rat offiziell als Allgemeiner Vertreter abberufen werden.

Weitere Themen sind die Beibehaltung der Kita-Trägerschaft, die Erweiterung des Gewerbegebiets Hartwarden und der Lärmaktionsplan. Am Beginn und am Ende des öffentlichen Teils dürfen Bürger Fragen stellen.