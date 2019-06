Rodenkirchen Soll sich die Gemeinde Stadland am Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer beteiligen oder nicht? Diese Frage diskutiert der Infrastrukturausschuss des Rates in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 20. Juni, ab 16.30 Uhr im Rathaus.

Weitere Themen sind die Vergrößerung eines Lebensmittelmarktes und die Verkehrsprobleme auf Rodenkircher Radwegen. Dazu sollen Polizei, Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung und Radfahrer Stellung nehmen.

• Schon am Mittwoch, 19. Juni, tagt ab 16.30 Uhr der Finanzausschuss – ebenfalls öffentlich im Rathaus. Ein Thema sind die Rückstellung für Überstunden und Urlaub.