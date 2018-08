Rodenkirchen Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) will ihn, die Ratsmehrheit auch: den Neubau einer zunächst dreigruppigen Kindertagesstätte in Rodenkirchen. Das Gebäude soll bis 2020 auf dem gemeindeeigenen Grundstück nördlich der Großsporthalle entstehen.

Einen Vorentscheid in dieser Richtung fällte der Infrastrukturausschuss des Rates in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwochnachmittag aber nicht. Auf Antrag des Ausschussvorsitzenden Horst Mauritschat (SPD) wurde die Abstimmung in den Verwaltungsausschuss und den Rat verschoben. Der Rat tagt am Donnerstag, 30. August, ab 19 Uhr.

Anbau ist günstiger

Denn CDU und Grüne wollen in eine andere Richtung: Sie favorisieren einen Anbau an die Krippe An den Buchen. Das sei deutlich günstiger und damit wirtschaftlicher, sagte CDU-Fraktionschef Günter Busch. Die Grüne Andrea Arens bemängelte, dass die Verwaltung viele Fragen unbeantwortet lasse. So hatte das Bauamt gar nicht mit den Grundeigentümern über eine Verlängerung des Erbbauvertrages gesprochen.

Dabei hatte der Rat die Verwaltung vor der Sommerpause beauftragt, drei Varianten genau zu prüfen:

• den ehemaligen Netto-Markt zu pachten und zum Kindergarten umzubauen,

• einen Anbau an die Krippe und

• ein Neubau an der Großsporthalle hinter der Oberschule.

Als günstigste Variante errechnete das Bauamt den Anbau mit Kosten von 930 000 Euro, gefolgt vom Neubau mit 1,58 Millionen Euro. Am teuersten ist die Mietlösung: Nutzt die Gemeinde das Gebäude 15 Jahre lang, muss sie insgesamt 2,19 Millionen Euro aufwenden – 146 000 Euro pro Jahr. Günstiger wird‘s, wenn das Haus 30 Jahre gebraucht wird – 83 000 Euro pro Jahr. Aber in 30 Jahren läppern sich die Überweisungen auf 2,49 Millionen Euro.

Deshalb waren sich alle Fraktionen einig, dass die Mietlösung nicht in Frage kommt.

„Neubau ist flexibler“

Für den Neubau spricht nach Auffassung der Verwaltung die Flexibilität. Falls mehr Kinder geboren werden als erwartet, könne das Gebäude erweitert werden, falls es weniger seien, könnten einzelne Abschnitte anders genutzt werden, etwa auch als Wohnraum für Erzieherinnen.

Dieser Argumentation folgt auch die Mehrheitsgruppe: „Wir wollen den Neubau“, sagte Torben Hafeneger (SPD). Die Vorteile dieser Lösung rechtfertigten den höheren Preis: „Geld müssen wir sowieso ausgeben.“

Insgesamt gehen die Überlegungen in der Mehrheitsgruppe aus SPD, WPS und FDP sogar über die Vorschläge der Verwaltung hinaus: Zusätzlich zu den geplanten drei Gruppen für Krippen- und Kindergartenkinder sollen zwei weitere Gruppenräume entstehen, so dass der komplette Kindergarten Regenbogen an der Sportstraße in den Neubau umziehen kann. Was das kosten würde, hat die Verwaltung aber noch nicht ausgerechnet.

Gegen den Anbau An den Buchen wendet die Verwaltung ein, dass die Außenfläche vergrößert werden muss, und zwar in die Deichsicherungszone hinein. Dazu hat allerdings die Kreisverwaltung ihre Hilfe angeboten. Zudem liege die Krippe an einer Sackgasse ohne Parkmöglichkeiten.

Gerade das Thema Straße habe die Verwaltung nicht in ihre Berechnungen eingepreist, kritisierte Günter Busch. Denn auch der Neubau müsse mit einer Zuwegung von der Schweier Straße aus erschlossen werden. Das werde mindestens 200 000 Euro kosten. Dadurch werde der Neubau doppelt so teuer wie der Anbau an den Wurten, sagte Busch: „Das ist nicht wirtschaftlich.“ Die Grünen kritisierten, der Standort sei zu weit weg von den Kindern. Keines könne zu Fuß oder mit dem Rad kommen.

Auch die Aufgabe des Kindergartens Regenbogen sei alles andere als wirtschaftlich, schließlich habe die Gemeinde in den vergangenen zehn Jahren gut 600 000 Euro in seine kontinuierliche Verbesserung investiert, sagte Busch.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende und Leiterin der Grundschule Rodenkirchen Elke Kuik-Janssen äußerte die Befürchtung, dass bei einem Kita-Neubau kein Geld mehr für den dringend gebrauchten Anbau an der Grundschule übrig sein könnte.