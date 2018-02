Rodenkirchen Der Stadlander SPD-Ortsvereinsvorsitzende Udo Schmitz wendet sich gegen die Medienberichten zufolge für diesen Dienstag vorgesehene Ernennung von Andrea Nahles zur kommissarischen Parteivorsitzenden. Das schreibt der Rechtsanwalt in einem Fax an die SPD-Kontrollkommission in Berlin.

Dieses Fax macht Schmitz öffentlich. Er stelle fest, schreibt er, „dass die Funktion einer ,kommissarischen Parteivorsitzenden‘ in den Statuten der SPD nicht vorgesehen ist. Es gibt sechs stellvertretende Vorsitzende und das Präsidium. Außerdem gibt es laut Statut der SPD nur ,Wahlen‘, aber keine ,Ernennungen‘. Die Wahl des/der Vorsitzenden ist ausdrücklich Aufgabe eines Parteitages.“

Weiter heißt es in dem Fax: „Die Organisationsstatuten der SPD sehen nicht vor, dass der Vorstand (oder ein anderes Gremium) eine/n ,kommissarischen Vorsitzende/n‘ überhaupt wählen/ernennen kann.“

Udo Schmitz, offensichtlich aufgewühlt durch die Vorgänge in der SPD, der er seit mehr als 40 Jahren angehört, schreibt weiter: „Der Schaden, der derzeit durch das Verhalten einiger Mitglieder der Führung unserer Partei entstanden ist, ist schon groß genug. Soll nun noch eine statutenwidrige, putschartige ,Machtübergabe‘ an Andrea Nahles folgen? Ich kann mir das nicht vorstellen.“

Sollte es aber doch so sein, bitte er die Kontrollkommission dringend, ihrer Aufgabe gerecht zu werden und auf die Einhaltung des Organisationsstatuts zu drängen.

Ab Ende der 70er Jahre hatte Schmitz in Bonn Jura studiert. Weil er auch damals schon SPD-Mitglied war, verbrachte er den Sommer 1980 im Keller der Parteizentrale in Bonn, wo er Pakete für den Wahlkampf des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt gegen seinen Herausforderer Franz-Josef Strauß (CSU) packte. Dabei war er nicht allein.

Ein gewisser Martin Schulz war ebenfalls als Wahlkampfhelfer tätig. Genau der Martin Schulz, der jetzt von Andrea Nahles im Parteivorsitz abgelöst werden soll.