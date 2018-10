Rodenkirchen Die Mehrheitsgruppe im Rat vollzieht eine Wende in ihrer Feuerwehrpolitik: Der Anbau an das Rodenkircher Feuerwehrhaus soll auf das gesetzliche Mindestmaß und die Empfehlungen des Feuerwehrbedarfsplans beschränkt bleiben.

„Wir müssen mit spitzer Feder rechnen“, sagte der Gruppensprecher Siegmar Wollgam (SPD). Denn auch in die Feuerwehrhäuser Schwei, Seefeld und Reitland müsse die Gemeinde noch investieren. Deshalb dürfe in Rodenkirchen nichts gebaut werden, „was über den normalen Standard hinausgeht“, betonte Wollgam. Oben auf der Streichliste steht der Schulungsraum über der neuen Fahrzeughalle. Siegmar Wollgams Gruppen-Kollege Michael Sanders (FDP) äußerte Zweifel daran, dass er wirklich erforderlich ist.

Mit dieser Linie stellte die Mehrheitsgruppe aus SPD, WPS und FDP die einstimmige Empfehlung des Infrastrukturausschusses in Frage, der eine Woche vor dem Rat die Planung der Architektin Maike Winter von Thalen-Consult einstimmig gebilligt hatte. Dieser Plan sieht einen Umbau des Feuerwehrhauses plus einen 152 Quadratmeter großen zweistöckigen Anbau für insgesamt 1,35 Millionen Euro vor.

Die Grünen-Fraktionschefin Elke Kuik-Janssen zeigte sich erstaunt über den Sinneswandel der Mehrheitsgruppe und forderte, dass ausgerechnet wird, wie viel die Gemeinde wirklich mit dem Verzicht auf den zweiten Schulungsraum spart. CDU-Fraktionschef Günter Busch vertrat die Ansicht, dass der vom Infrastrukturausschuss beschlossene Plan sowohl die optimale als auch die notwendige Lösung sei: „Wir können hier nichts sparen außer der Erneuerung des alten Fußbodens“, sagte er.

Die SPD-Ratsfrau und frühere Architektin Erika Weubel verwies darauf, „dass wir jetzt erst in der Vorplanungsphase sind. Wir stimmen in jeder Phase darüber ab, was gemacht werden muss; das ist ein ganz normaler Vorgang. Jetzt stimmen wir dem Entwurf grundsätzlich zu.“

Von diesen Ausführungen ließ sich der ganze Rat überzeugen und votierte einstimmig für das Grobkonzept der Architektin.

Ortsbrandmeister Lars Stratmann versprach, zusammen mit der Architektin auf die Kosten zu achten. Allerdings wollen die Brandschützer eine Kinderfeuerwehr gründen, „und ohne zweiten Schulungsraum wird es eng da oben.“