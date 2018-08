Rat entscheidet am Donnerstag

Rodenkirchen Der Gemeinderat tritt am Donnerstag, 30. August, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Sie beginnt um 19 Uhr im Rathaus. In vielen Punkten, die in den Ausschüssen nur beraten worden sind, muss er jetzt entscheiden:

• Nachtragshaushalt mit Stellenplan,

• Neubau einer Kindertagesstätte in Rodenkirchen,

• Neubau an der Kindertagesstätte Schwei und

• Insektenschutz.

Weitere Themen sind der Bericht der Gleichstellungsbeauftragten Katja Kohnert, das interkommunale Gewerbegebiet an der geplanten Küstenautobahn bei Kleinensiel und der mögliche Umzug der Schafauktion nach Cloppenburg. Zu Beginn der Sitzung ist, wie immer, eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.