Rat sagt Markt nicht ab

Rodenkirchen Der Rodenkircher Markt kann in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden. Doch eine offizielle Absage des Rates gibt es nicht. Einstimmig setzte das Gremium diesen Punkt von der Tagesordnung seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend in der Großsporthalle Rodenkirchen ab. Grund: Die Absage sei wegen der Verordnung der Landesregierung, die Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober untersagt, zwingend. Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) informierte den Rat anschließend offiziell über die Verordnung und ihre Folge.