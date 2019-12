Rat: Weitere Sitzung wegen Kitas

Rodenkirchen Noch vor Weihnachten will die Ratsmehrheit aus SPD, WPS und FDP entscheiden, ob die Gemeinde die Kindertagesstätten an den Kreis zurückgibt. Am Donnerstagabend wurde das Thema von der Tagesordnung genommen, weil sich die Mehrheit am Dienstag, 10. Dezember, mit dem Ersten Kreisrat Hans Kemmeries zusammensetzt. Sollte die Mehrheit auch nach diesem Gespräch an ihrer Ansicht festhalten, die Kitas abzugeben, würde der Rat am Dienstag, 17. Dezember, 18 Uhr, zu einer Sondersitzung zusammenkommen und entscheiden. Die Grünen lehnen die Abgabe ab, die CDU sieht sie sehr kritisch.