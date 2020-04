Rathaus weiter ohne Publikumsverkehr

Rodenkirchen Die Gemeindeverwaltung hat die Schließung des Rathauses bis einschließlich Sonntag, 3. Mai, verlängert. Wegen der Corona-Krise war das Verwaltungszentrum seit Mitte März bis zunächst Freitag vergangener Woche für den Publikumsverkehr geschlossen. Diese Schließung ist jetzt um zunächst zwei weitere Wochen verlängert worden. Die Bediensteten bleiben aber per Telefon und E-Mail für die Bürger erreichbar. In dringenden Fällen können nach telefonischer Terminvereinbarung Besuche abgesprochen werden; die Besucher werden an der Rathaustür empfangen und nach der Besprechung auch dorthin zurückgebracht.