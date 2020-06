Regelung In Rodenkirchen Auch Nach Corona: „Wochenmarkt mit Abstand besser“

Rodenkirchen Die neuen Abstandsregeln wegen des Coronavirus tun dem Wochenmarkt in Rodenkirchen gut. Das hat der SPD-Ortsverein Stadland festgestellt und beantragt deshalb, diese Regelung beizubehalten – auch wenn das Virus eines Tages nicht mehr virulent ist.

Zurzeit seien die Stände der Wochenmarkt-Beschicker hervorragend über den kleinen Marktplatz verteilt, argumentieren die beiden Vorsitzenden des Ortsvereins, Monika Hirdes und Bernhard Tülp.

Wörtlich schreiben sie in ihrem Antrag an Bürgermeister Klaus Rübesamen (ebenfalls SPD): „Damit der Bauhof nicht immer zu den Markttagen den gesamten Platz absperren sowie nach dem Ende des Marktes die Sperrböcke und das Absperrband entfernen muss, schlagen wir vor, an allen Einfahrten zum kleinen Marktplatz Schilder aufzustellen mit dem Hinweis, an diesen Tagen widerrechtlich geparkte Kraftfahrzeuge werden auf Kosten des Halters abgeschleppt.“

Die SPD-Spitze begründet diesen Antrag mit eigenen Erfahrungen beim Einkaufen auf dem Wochenmarkt: „Weil wir selbst regelmäßig auf dem Wochenmarkt einkaufen und auch mit vielen anderen Besucherinnen und Besuchern sowie den Beschickern ins Gespräch kommen und nur positive Antworten auf die jetzige Fläche bekommen, sollte dieses nicht wieder auf eine kleine Fläche zurück gesetzt werden. Durch die Nutzung der gesamten Fläche wird der Markt entzerrt, das Gedränge zwischen den Ständen wird beseitigt und man könnte vorbeugend gleichzeitig auch etwas für den Infektionsschutz leisten.“

Zum anderen sei der Wochenmarkt in der jetzigen Form einladender, sagen die Sozialdemokraten. .