Rodenkirchen Udo Schmitz will nicht mehr Bundesvorsitzender der SPD werden. Er unterstütze jetzt die Kandidatur der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange gegen die designierte Vorsitzende Andrea Nahles, sagte Udo Schmitz am Freitag der NWZ.

Schmitz, der seit Mai 2017 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Stadland ist und am 14. Februar seine Kandidatur gegen Andrea Nahles bekannt gegeben hatte, war am Mittwoch und Donnerstag nach Flensburg gefahren, um mit Simone Lange zu sprechen. Sie hatte als Erste ihre Gegenkandidatur bekanntgegeben; der Dithmarscher Dirk Dittrich hatte seine Kandidatur schon vor Schmitz zurückgezogen.

Es komme darauf an, dass sich die Gegenposition nicht verzettele, sagt Udo Schmitz. In der jetzigen Situation der SPD müssten Partei- und Fraktionsvorsitz getrennt bleiben. Außerdem müssten die Mitglieder deutlich stärker in die Wahl des oder der Vorsitzenden einbezogen werden.

Simone Lange habe die besseren Aussichten als er – als Frau und als Leiterin der Kommunalverwaltung einer Großstadt. Er werde jetzt ihre Bewerbung im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen. Zunächst brauche sie einen dritten Ortsverein, der ihre Kandidatur unterstütze.