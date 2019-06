Oldenburg

Fußball-Regionalliga VfB Oldenburg setzt auf Trainer-Visionär

An diesem Wochenende will der VfB Oldenburg seinen neuen Trainer vorstellen. Laut Sportleiter Jürgen Hahn wird es ein Fußballlehrer sein. Ist es ein bekannter Name à la Alexander Nouri? Oder ein im Nordwesten neues Gesicht? Eine heiße Spur führt in den Raum Hannover.