Thema im Finanzausschuss: Gemeinschaftshaus vermieten?

Rodenkirchen Sollen die Dorfgemeinschaftshäuser Seefeld und Kleinensiel an Bürger vermietet werden, die dort Familienfeiern veranstalten wollen? Über diese Frage berät in seiner nächsten öffentlichen Sitzung der Finanzausschuss des Gemeinderates. Er tagt an diesem Donnerstag, 19. November, ab 16.30 Uhr in der Großsporthalle Rodenkirchen. Die Grünen haben das Thema eingebracht, weil auf diese Weise die Kosten für die Häuser gesenkt werden könnten. Weitere Themen sind die Wahl einer Schiedsperson und der Antrag des Wassersportvereins Strohausen auf finanzielle Unterstützung bei der Räumung des Außentiefs.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen