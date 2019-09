Rodenkirchen Viele Jüngere wissen es heute nicht mehr: Bis vor 30 Jahren verlief mitten durch Deutschland eine der am schärfsten bewachten Grenzen der Welt. Wer sie überwinden wollte, riskierte sein Leben. Doch immer wieder gingen verzweifelte Menschen dieses Risiko ein – und fanden den Tod.

Heute ist aus dem Todesstreifen eine Lebenslinie geworden, ein grünes Band, dem Mario Goldstein vor drei Jahren auf einer Wanderung gefolgt ist. Das waren 1393 Kilometer Zeitgeschichte und eigene Lebensgeschichte. Denn Mario Goldstein hatte als Jugendlicher selbst versucht, aus der DDR zu fliehen.

Über diese Wanderung und über sein Leben in der DDR spricht Mario Goldstein am Dienstag, 8. Oktober, bei der Vortragsgemeinschaft Rodenkirchen. Ab 20 Uhr eröffnet er in der Markthalle das neue Halbjahresprogramm mit seiner Reportage „Abenteuer Grünes Band – Vom Todesstreifen zur Lebenslinie“.

Im DDR-Gefängnis

Mario Goldstein wuchs in einem kleinen Dorf im Vogtland in der damaligen DDR auf. Schon als 15-Jähriger wurde er wegen Vorbereitung von „Republikflucht“ inhaftiert, 1988 misslang ihm der zweite Fluchtversuch. Lange Gefängnisaufenthalte und tiefe Verzweiflung prägten dieses Lebensabschnitt.

Über Umwege gelangte er doch noch in den Westen. Er machte sich als Unternehmer selbstständig, betrieb ein Baugeschäft mit Handel, arbeitete 80 Stunden in der Woche. Als seine Familie zerbrach, brach er mit seinem bisherigen Lebensmodell.

Mario Goldstein segelte um die Welt, kehrte zurück ins Vogtland und empfand erneut Enge. Also beschloss er, zum Dalai Lama nach Indien zu reisen – auf dem Landweg. Mit einem Wasserwerfer. Darüber berichtete er 2016 bei der Vortragsgemeinschaft. Da war er gerade von seiner Wanderung zurück, bei der er sich zum ersten Mal dem dunkelsten Kapitel seines Lebens gestellt hatte.

Pflanzen und Tiere

Begleitet von seiner Hündin Sunny, hatte er den einstigen Kolonnenweg abmarschiert, Zeitzeugen, ehemalige Soldaten, Flüchtlinge und Naturschützer getroffen und interviewt. Herausgekommen ist eine Multivisionsshow mit Bildern und Videos, die den Wandel vom Todesstreifen zur Lebenslinie mit mehr als 1200 seltenen Tier- und Pflanzenarten beschreibt.