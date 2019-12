Rat arbeitet Donnerstag 49 Punkte ab

Rodenkirchen Eine ellenlange Tagesordnung arbeitet der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses ab. Allein der öffentliche Teil umfasst 49 Punkte; dazu gehören auch die beiden Einwohnerfragestunden zu Beginn und zum Abschluss. Punkt vier ist die Zukunft der Straßenausbaubeitragssatzung, Punkt 22 die Sicherheitslage vor der Landgaststätte Seefelder Schaart, Punkt 28 die vom Schweier Bürgerverein gewünschte Begegnungsstätte, Punkt 31 der Nachtragshaushalt und Punkt 35 die Abgabe der Kindertagesstätten an den Kreis.