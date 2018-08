Schwei Während die Ratsfraktionen beim Thema Kindergarten Rodenkirchen stark unterschiedliche Ansätze verfolgen, sind sie sich bei den Perspektiven für die Kita Lüttje Lüü Schwei im Grundsatz einig: Die alte Schweier Turnhalle, die als Bewegungsraum dient und damit die Betriebsgenehmigung für den Kindergarten sicherstellt, soll abgerissen werden. Die vom Oldenburger Architekten Nabil El Shami vorgeschlagene schicke Sanierung des Altbaus ist vom Tisch.

Stattdessen einigten sich die Fraktionen am Mittwochnachmittag im Infrastrukturausschuss des Rates auf einen Neubau, der auf der bestehenden Grundplatte der Turnhalle errichtet werden soll. Unklar ist noch, wie groß der Bau werden und wie genau der Verbindungstrakt zum Hauptgebäude beschaffen sein soll. Deshalb reichten sie das Thema ohne Beschlussempfehlung an den Rat weiter.

Schlichter Zweckbau

Das Thema an sich ist alles andere als neu: Die 1968 errichtete Turnhalle muss seit der Inbetriebnahme der neuen Sporthalle abgerissen werden, was bislang aber unterblieben ist, weil der schlichte Zweckbau für die Kindertagesstätte gebraucht wird. Im Zuge der Dorferneuerung Schwei/Seefeld sollen aber nun Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Eine neue Richtung nahm die Diskussion, als der Architekt Nabil El Shami einen Entwurf für eine schicke Sanierung der alten Halle vorlegte. Das war im Oktober 2016. Die Fraktionen zeigten sich interessiert und gaben eine Reihe von Prüfaufträgen an die Verwaltung weiter. Die Ergebnisse liegen seit dem 13. August vor.

Die Gutachter haben festgestellt, dass die Bodenplatte weiterverwendet werden kann. Ein neues Fundament mit Pfahlgründung ist also nicht erforderlich. Damit ist die teuerste der vier Lösungsvarianten aus der Diskussion.



Doch auch mit der Sanierung der alten Halle konnten sich die Fraktionen nicht anfreunden, obwohl sie mit 572 000 Euro die günstigste Variante wäre. Allerdings hatte der Architekt die Kosten 2016 noch auf 260 000 Euro taxiert. Sprecher aller Fraktionen befürchteten weitere Verteuerungen durch unangenehme Überraschungen, die erst beim Umbau auftauchen. Außerdem würde die renovierte Halle höhere Heizkosten verursachen als ein Neubau.

Erika Weubel (SPD) wies auf den schlechten Zustand der Halle hin. Schon seien erste Sicherungsvorkehrungen erforderlich geworden, um Passanten zu schützen. Andrea Arens (Grüne) sagte, sie sei entsetzt über den Zustand der Halle. Mit dem Gutachten sei nur Zeit verschwendet worden, denn für den derzeitigen Bedarf sei die Halle deutlich zu groß.

Für 90 Jahre

Deshalb wird es jetzt auf einen Neubau hinauslaufen. Es handele sich um ein leichtes verklinkertes Gebäude in Holzrahmenbauweise, das kleiner sein werde als die jetzige Bodenplatte, sagte der Architekt. Das stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung. CDU-Fraktionschef Günter Busch sagte, die Holzrahmenbauweise passe nicht in unsere Region und sprach sich für einen reinen Klinkerbau aus. Er äußerte auch Zweifel, ob das 50 Jahre alte Fundament weitere 90 Jahre überstehen werde; so lange soll das Gebäude abgeschrieben werden. Dazu sagte die frühere Architektin Erika Weubel, niemand könne die Lebensdauer eines Fundaments garantieren, auch dann nicht, wenn es ein komplett neues sei, weil es Veränderungen im Untergrund geben könne.

Für den Neubau stellte der Architekt zwei Varianten vor: Eine ist 150 Quadratmeter groß und kostet 607 000 Euro, die andere misst 109 000 Quadratmeter und kostet 574 000 Euro. Zeichnete sich zunächst eine Einigung auf die kleinere Variante ab, gab Walter Damken von der CDU-Fraktion der Diskussion eine neue Richtung, als er dafür plädierte, das größere Haus zu bestellen, schließlich sei es nur gut 30 000 Euro teurer.

Mit dieser Richtung konnten sich sowohl Torben Hafeneger als auch Günter Busch von der CDU anfreunden. Busch regte an, auch eine Größe zwischen den beiden Varianten zu prüfen.

Allzu lang darf diese Prüfung nicht dauern, denn am 30. August muss der Rat beschließen, weil die Verwaltung den Antrag auf Mittel aus der Dorferneuerung spätestens am 15. September einreichen muss. Die Förderquote gibt Robby Müller vom Bauamt mit 53 Prozent an.