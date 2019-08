Schwei Mit einem guten Gefühl sind die rund 60 Bürger nach Hause gegangen, die am Montagabend an der Anliegerversammlung der Schulstraße in Schwei teilgenommen haben. Denn sowohl Siegmar Wollgam als Sprecher der SPD/WPS/FDP-Mehrheitsgruppe als auch CDU-Fraktionschef Günter Busch sprachen sich klar für die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Stadland aus.

Allerdings verfolgen Mehrheit und CDU unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel, wie sich in der Versammlung im Schweier Krug herausstellte, zu der der Sprecherrat der Anlieger eingeladen hatte. Günter Busch teilte mit, dass seine Fraktion am 31. Juli einen Antrag eingereicht habe, die Strabs schon in der nächsten Ratssitzung am 5. September abzuschaffen. Die Mehrheitsgruppe will dagegen verlässliche Zahlen aus der Verwaltung abwarten und frühestens in der November-Ratssitzung entscheiden.

„Keine Nachteile“

Daraus entstünden für die Betroffenen keine Nachteile, betonte Siegmar Wollgam. Er sicherte allen Bürgern zu, dass die Gemeinde vor einer grundsätzlichen Neuordnung dieses Themas keine Straße mehr ausbauen werde. Die Strabs sei schon seit zehn Jahren nicht mehr angewandt worden, und sie werde auch nicht mehr angewandt.

Es sei die Mehrheitsfraktion gewesen, die den Stein mit ihrem Antrag vom 2. Januar ins Rollen gebracht habe. Sie habe die Verwaltung um verlässliche Zahlen gebeten und ihr auch die erforderliche Zeit eingeräumt, diese zu erheben. Die Strabs könne nicht einfach abgeschafft werden, denn es brauche eine Neuregelung, die gerichtsfest sei und auch vor den Augen der Kommunalaufsicht Bestand habe. Zudem strebe die Mehrheitsgruppe bei der Gegenfinanzierung einen politischen Konsens für alle an.

Wie der aussehe, sei noch unklar; er müsse anhand der Zahlen der Verwaltung entwickelt werden. Es könne sowohl auf eine Erhöhung einiger Steuern als auch auf eine Umlagefinanzierung hinauslaufen. Auch Wollgams Fraktionskollege Torben Hafeneger betonte, er werde einer Abschaffung der Strabs erst zustimmen, wenn es eine Gegenfinanzierung gebe.

Günter Busch dagegen sieht keine Notwendigkeit zu weiteren Berechnungen, wie er betonte. Die Strabs habe in 44 Jahren „nichts als Ärger“ gebracht, und auch eine Umlagefinanzierung werde nur Zeit und Geld für Gutachten und Gerichtstermine kosten, sagte der CDU-Fraktionschef.

„Steuern leicht erhöhen“

Deshalb plädierte er dafür, die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuern leicht zu erhöhen. Butjadingen und Elsfleth hätten keine Strabs und keine wesentlich höheren Steuern, „und da sind die Straßen auch nicht schlechter als bei uns.“ Eindringlich forderte Busch zudem eine sparsame Haushaltsführung ein, von der derzeit nicht die Rede sein könne. So sei ihm unverständlich, warum die Gemeindeverwaltung nicht auf die vorhandenen Pläne des Büros P3 zurückgreife, sondern neue – und wesentlich teurere – vom Büro Thalen habe ausarbeiten lassen.

In genau diese Kerbe schlug auch der Sprecherrat. Klaus Hülsmann zeigte sich fassungslos, dass ein neues Bodengutachten erstellt werde, obwohl es eine 54-seitige Untersuchung gebe, die erst im Dezember 2018 vorgelegt worden sei. Er schilderte, wie am 1. und 2. Juli drei Ingenieure an der Schule tätig waren und überschlug die Kosten auf 5000 Euro. Ein neuer Regenwasserkanal ist nach Prüfungen der Anwohner nicht erforderlich.

Sprecher Frank Schill sprach sich unter dem Applaus der Anwesenden generell für eine Abschaffung der Strabs aus: „Straßen sind kein Privatbesitz.“ Auch er forderte strikte Kostendisziplin von der Gemeinde ein. Ebenso wie Günter Busch hatte er kein Problem mit höheren Steuern: Bis zu 100 Euro mehr pro Haushalt und Jahr seien zu verkraften. Anders als der CDU-Fraktionschef konnte Schill einer Umlage im Namen des Sprecherrates durchaus etwas Positives abgewinnen: Dieses Geld sei, anders als höhere Steuern, zweckgebunden.