Seefeld Regina Hartmann weiß nicht, wie lange sie dem Seefelder Mühlenverein schon angehört. Aber sie weiß, was die Ehrenamtlichen, allen voran die Zweite Vorsitzende Cornelia Iber-Rebentisch, in Jahrzehnten aufgebaut haben – und dass dieses Angebot mit Ehrenamtlichkeit allein nicht aufrecht erhalten werden kann. Deshalb ruft sie für Donnerstag, 25. Oktober, alle Mühlenfreunde zu einer Demonstration vor dem Rathaus auf.

Beginn um 18.30 Uhr

Um 18.30 Uhr soll die Kundgebung beginnen, eine halbe Stunde vor Eröffnung der Ratssitzung. In dieser Sitzung soll über den Antrag des Mühlenvereins auf einen erhöhten Personalkostenzuschuss abgestimmt werden, der zudem für fünf Jahre garantiert werden soll – und nicht nur für ein Jahr. Wie berichtet, hatte der Finanzausschuss des Gemeinderates diesen Antrag mit den Stimmen der Mehrheit aus SPD, WPS und FDP in der letzten Septemberwoche abgelehnt, nur die Grünen stimmten dafür.

Der Mühlenverein hatte beantragt, dass die Gemeinde den Zuschuss zu den Personalkosten von 6000 auf 10 000 Euro im Jahr erhöht und gleichzeitig weiter den Programmkostenzuschuss in Höhe von 2000 Euro überweist. Auch von den anderen Geldgebern wünscht sich der Verein mehr: Der Kreis soll die beiden Teilzeitstellen mit 20 000 Euro – bisher 15 000 – unterstützen und das Land mit 15 000 Euro – bisher sind es 10 000. Diese beiden Geldgeber haben ebenfalls noch nicht entschieden.

Die Mehrheitsgruppe will nicht nur die Zuschüsse nicht erhöhen, sie will mit dem Mühlenverein auch darüber reden, was das Kulturzentrum zum Sparzwang in der Gemeinde beitragen kann.

Das macht Regina Hartmann große Sorgen: Der seidene Faden, an dem die Kulturarbeit hänge, drohe abgeschnitten zu werden. Deshalb hofft die pensionierte Lehrerin, dass möglichst viele der 300 Mitglieder des Mühlenvereins zur Demo kommen – und dass sie dabei Trauerkleidung tragen.

Rund 28 000 Nutzer

„Ich glaube, dass vielen gar nicht klar ist, was auf dem Spiel steht“, sagt Regina Hartmann und meint damit sowohl Mitglieder des Mühlenvereins als auch regelmäßige Besucher der Mühle und Kommunalpolitiker. Auf dem Spiel stehe ein „wunderbar vielfältiges kulturelles Angebot“, das durch ein unermüdliches Engagement der rund 60 Ehrenamtlichen entwickelt wurde: „Dieses Angebot an Musik, Theater, Kino, Workshops aller Art, Ausstellungen, den Landfrauenmarkt und das Café nutzen mittlerweile jährlich an die 28 000 Menschen als Veranstaltungsbesucher und regelmäßige Nutzer. Und das Besondere ist die Soziokultur: Wir können die Angebote nicht nur nutzen, sondern auch selbst Angebote machen.“

Regina Hartmann hat die Entwicklung der Mühle zum Kulturzentrum schon in den frühesten Anfängen begleitet: Alarich Merker, der vor 35 Jahren mit dem Umbau des technischen Denkmals begonnen hatte, war genau wie sie Lehrer an der Grundschule Seefeld.

Seitdem hat sich die Mühle immer weiter entwickelt, auch dank zahlreicher Fördermittel für Projekte, die das Mühlenteam bei den verschiedensten Organisationen eingeworben hat. Regina Hartmann ist auch selbst an der Mühle aktiv: Zusammen mit Dagmar Barten leitet sie den Mühlenchor.

Vom Gemeinderat wünscht sich Regina Hartmann mehr gemeinsames Nachdenken darüber, wie sich die Mühle auch in finanziell schwierigen Zeiten erhalten lässt, und weniger Streit. Auch die Demonstration will sie nicht als Affront gegen Ratspolitiker verstanden wissen, sondern als Dank für das, was die Gemeinde bisher schon für die Mühle getan hat und als Aufforderung, diesen Stand zu erhalten – auch mit Geld aus der Gemeindekasse, solange es keine andere Förderung gibt.

Anmeldungen erbeten

Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die Geschäftsführerin Gesche Gloystein und die Veranstaltungskauffrau Anke Eymers, brauchen nach Auffassung von Regina Hartmann wenigstens halbwegs akzeptable Arbeitsbedingungen, damit sie weiter für die Mühle tätig sind. Dazu gehöre nicht nur ein etwas besseres Gehalt, sondern auch eine Verlässlichkeit über mehr als ein Jahr.

• Bei der Demonstration will Regina Hartmann zu den Teilnehmern und den Ratsmitgliedern sprechen, anschließend sollen die Teilnehmer mit in den Ratssaal kommen. Die Initiatorin bittet um Anmeldungen bis Montag, 22. Oktober, unter h.egroden@googlemail.com.

