Seefeld Der Name Seefeld hat in Weißrussland einen guten Klang. Denn seit mehr als einem Vierteljahrhundert dürfen sich hier Jahr für Jahr zehn Kinder aus dem armen spätsowjetischen Binnenland in den Sommerferien erholen. Doch damit ist jetzt Schluss, das Seefelder Kuratorium „Kinder von Tschernobyl“ will seine Arbeit einstellen.

In diesem Jahr kommt zum letzten Mal eine Gruppe von fünf Mädchen und fünf Jungen im Alter von neun bis dreizehn Jahren aus der Kleinstadt Wolkowysk nach Stadland. „Wir finden nicht mehr genügend ehrenamtliche Helfer für die Arbeit“, begründet Lydia Gerdes, die Vorsitzende des Kuratoriums, diesen Schritt. In Weißrussland sieht es genauso aus: Die langjährigen Betreuerinnen der Gruppe wechseln in den Ruhestand.

Ausflüge, Spiele, Besichtigungen Seit 1992 kommen Kinder aus Weißrussland nach Stadland. Mehr als 250 Mädchen und Jungen haben sich seitdem in der sauberen Luft und der nicht verstrahlten Umgebung der Wesermarsch erholen können. Vom 23. Juni bis zum 17. Juli kommen letztmalig zehn „Kinder von Tschernobyl“ nach Stadland. Das Kuratorium organisiert für sie Ausflüge, Spiele und Besichtigungen. Stadlander Gastwirte laden sie zum Essen ein.

Am Sonnabend, 23. Juni, treffen die Kinder zusammen mit ihren Betreuerinnen Valentina Klakevitsch und Maria Trajevskaja in ihrem Feriendomizil, der alten Schule Norderschwei, ein. Sie bleiben bis Dienstag, 17. Juli. Noch einmal gibt es einen offiziellen Empfang in der Pastorei Seefeld: am Mittwoch, 27. Juni, ab 15 Uhr. Verabschiedet werden sie dort am Donnerstag, 12. Juli, ebenfalls ab 15 Uhr. Zwischendurch absolvieren sie ein erholsames Programm mit Reiten, Baden und Wattwandern.

Kernkraftwerk explodiert

Es war der Berufsschullehrer Fulko Thaden aus Seefelderaußendeich, der das Engagement Anfang der 90er Jahre gründete. Anlass war die verheerende Explosion im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl am 25. April 1986, die von den sowjetischen Behörden zunächst abgestritten und dann als „Havarie“ verharmlost worden war. Die radioaktive Wolke zog in Richtung Nordwesten auch über die Wesermarsch hinweg. Besonders betroffen war aber die damalige Sowjetrepublik Weißrussland. Kontakte waren aber erst nach der Auflösung der Sowjetunion Ende 1991 möglich.

1992 wurde das Kuratorium „Kinder von Tschernobyl“ gegründet, dessen Ziele es waren, den Kindern aus dem verstrahlten Gebiet einen Erholungsurlaub zu bieten und gleichzeitig nach dem Fall des eisernen Vorhangs zur Völkerverständigung beizutragen. Noch heute leiden in Weißrussland Menschen an den Folgen der Verstrahlung.

Die ersten Besuche kamen aus der Kreisstadt Tscherikow, aber bald stellte sich heraus, dass dieser Ort schon von anderen Initiativen unterstützt wird. Denn die organisierte Hilfe für Tschernobyl-Opfer ist keine Stadlander Spezialität. An vielen Orten in Deutschland entstanden ähnliche Gruppen, die den Opfern des Atom-GAU helfen wollten. Deshalb nahmen die Seefelder Kontakt zur Kleinstadt Wolkowysk an der Grenze zu Polen auf. Eine weitere Änderung: Nach dem Rückzug von Fulko Thaden übernahm Dieter Nilse den Vorsitz. Als der Anfang der 2000er Jahre er Liebe wegen nach Lübeck verzog, folgte ihm Lydia Gerdes im Amt.

Lydia Gerdes stammt aus Rodenkirchen, wo sie 1945 als Tochter eines Kriegsgefangenen aus der Ukraine geboren wurde, der als Arbeiter in der Molkerei eingesetzt war und hier die Frau fürs Leben gefunden hatte. Die Herkunft ihres Vaters weckte früh ihr Interesse an Russland.

Drei Jahre in Russland

Als sich der Ostblock nach den Revolutionen von 1989 und 1990 auflöste, folgte sie dem inneren Ruf, gab ihre Stelle bei einer großen Bank in Hamburg auf, lernte Russisch und zog in die Großstadt, die gerade von Leningrad in St. Petersburg zurückbenannt worden war.

Hier war sie als Deutschlehrerin tätig, später arbeitete sie drei Jahre lang in Andreapol, einem Provinznest im Nirgendwo zwischen St. Petersburg und Moskau, wo für russische Soldaten, die aus der ehemaligen DDR nach Russland zurückverlegt wurden, auf Kosten Deutschlands neue Wohnungen gebaut wurden. Hier war sie in der Finanzabteilung der Baustelle tätig.

Zurück in Deutschland, zog sie nach Rodenkirchen, suchte eine neue Tätigkeit und fand das Kuratorium „Kinder von Tschernobyl“. Im Bus aus Wolkowysk sitzen jedes Jahr etwa 45 Kinder, die einander überwiegend erst bei der Hinfahrt kennenlernen. An der Raststätte Hasbruch steigen die zehn Jungen und Mädchen aus, die nach Stadland fahren. Für die übrigen Kinder geht die Reise nach Jemgum (Rheiderland) und Aschendorf (Emsland) weiter, wo sie in Familien untergebracht werden.

Das war und ist in Stadland nicht möglich, sagt Lydia Gerdes. Ihr Mann Heinrich Gerdes fügt hinzu, dass dies aber kein Nachteil sei, denn erstens können die Kinder so miteinander abends die Erlebnisse des Tages besprechen und zweitens könnten sie sich mit den Gastgeberfamilien nicht unterhalten, weil diese kein Russisch und sie selbst kaum Deutsch oder Englisch sprechen. Generell war bis vor einigen Jahren mit Kontakten nach dem Besuch schlecht bestellt, erst das Internet ändert das jetzt.

Private Spenden

Stolz ist Lydia Gerdes darauf, dass die Arbeit des Kuratoriums nahezu komplett aus privaten Spenden finanziert wird. Dafür ist sie den Spendern sehr dankbar. Die Gemeinde hat zwar immer wieder finanzielle Unterstützung angeboten, musste aber nie in die Bresche springen.

Grundsätzlich achten Lydia Gerdes und ihre Mitstreiter darauf, dass den weißrussischen Kindern nicht das Bild eines im Überfluss lebenden Deutschland vermittelt wird. „Wir weisen sie immer darauf hin, dass es auch in Deutschland viel Armut gibt“, sagt die Rentnerin. Bei Sachspenden legt sie Wert darauf, dass es einfache Artikel sind, denn „wer mit einem Marken-Turnschuh bester Qualität nach Weißrussland zurückkehrt, wird an der Schule gemobbt“, wie sie sagt.

Großstädte wie Oldenburg oder Bremen besuchen die Kinder nicht, sie bleiben überwiegend in der Wesermarsch. Gemeinsam eingekauft wird beim Discounter, das Taschengeld für die Kinder fällt nicht zu üppig aus. Weißrussland, sagte Heinrich Gerdes, habe wirtschaftlich aufgeholt, „aber Deutschland auch, und der Abstand ist in etwa gleich geblieben.“