Witbaard will keine Milliarde

Seefelderaußendeich „Das ist unter aller Sau!“ Mit diesen drastischen Worten lehnt Douwe Witbaard, Seefelderaußendeich, die sogenannte „Bauernmilliarde“ ab. Mit dem Geld will die Bundesregierung der Landwirtschaft helfen. „Wir haben keine Milliarde gefordert und wollen sie auch nicht haben“, betont Witbaard, der in der Wesermarsch einer von vier Organisatoren der bäuerlichen Graswurzel-Bewegung „Land schafft Verbindung“ ist. „Wir wollen kein Geld, sondern eine vernünftige Politik.“ Das Geld könne besser in ein feinmaschigeres Netz von Nitratmessstellen investiert werden, das zuverlässige Werte ermittle, aus denen dann die richtigen Schlüsse gezogen werden könnten, sagte der 32-Jährige.