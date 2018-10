Sillens Die Überlegungen der Gemeindeverwaltung, in Sillens in ihrem Eigentum befindliche Wege zu veräußern, hat den Rüstringer Heimatbund auf den Plan gerufen. Der rät der Gemeinde angesichts der historischen Bedeutung der Wege dringend, auf einen Verkauf zu verzichten. Eingeschaltet ist inzwischen das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven, das wiederum angekündigt hat, sich in der Sache an die Denkmalbehörde zu wenden.

Die betreffenden Wege verlaufen zwischen und hinter den Hausgrundstücken des Wurtendorfs. Sie sind verwildert und vielfach als Wege gar nicht mehr erkennbar; manche Anlieger haben sie überbaut oder in die Gestaltung ihres Gartens mit einbezogen. Zwei Anwohner haben nach Mitteilung der Gemeindeverwaltung nun Interesse signalisiert, Teilstücke zu erwerben.

Weil die Gemeinde selbst aus den Wegen keinen Nutzen zieht, ist sie geneigt, den Kaufinteressen nachzugeben: Die Weggrundstücke werden gegen Höchstgebot verkauft, lautete für die jüngste Sitzung des Gemeinderats die Beschlussvorlage. Der ist der Rat aber nicht gefolgt. Er hat die Entscheidung vertagt. Zunächst soll eine Ortsbegehung stattfinden.

Bereits im Finanzausschuss hatte es eine kontroverse Debatte gegeben. Während ein Teil der Mitglieder kein Problem darin gesehen hatten, einige der Wege zu veräußern, sprachen sich andere dagegen aus. Zu ihnen zählte Grünen-Ratsherr Jürgen Sprickerhof, der zu bedenken gegeben hatte, dass die Gemeinde mit einem Verkauf der Wege unwiderruflich ein Stück Butjenter Geschichte aus der Hand geben würde.

So sieht es auch Hans-Rudolf Mengers aus Stollhamm. Der Vorsitzende des Rüstringer Heimatbundes betont in einem Schreiben an die Gemeindeverwaltung, das auch die Ratsmitglieder erhalten haben, dass die Gemeinde die Wege „auf keinen Fall durch Veräußerung aufgeben“ dürfe. Damit würde „ein Stück der ursprünglichen Struktur der Wurt“, auf der Sillens steht, womöglich für immer verloren gehen.

Das Wegenetz gehe unmittelbar auf die Entwicklung der historischen Wurt zurück, so Hans-Rudolf Mengers. In den Fällen, in denen Anlieger die Wege bereits angetastet haben, sollte die Gemeinde „auf die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes bedacht sein“, rät der Vorsitzende des Heimatbundes.

Um von Fachleuten eine Einschätzung zu bekommen, welchen historischen Wert das verborgene Sillenser Wegenetz hat, hatte Hans-Rudolf Mengers sich an das Küstenforschungsinstitut gewandt. Dort erklärte man sich zwar für nicht zuständig. Die Küstenforscher hätten aber zugesagt, sich in der Sache an die Denkmalbehörde zu wenden, sagt Hans-Rudolf Mengers. Ratsmitglieder äußerten die Vermutung, dass sich ein Verkauf der Wege damit wohl erledigt haben dürfte.