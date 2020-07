Ab 2021 neuer Bedarfsplan für die Feuerwehr

Werder-Legende Willi Lemke Im Nwz-Interview „Notfalls muss man sich auch von Leuten trennen“

Willi Lemke begleitet Werder Bremen seit Jahrzehnten. Im NWZ-Interview analysiert das Ehrenmitglied, was jetzt alles an der Weser passieren muss, damit der Club in der Bundesliga dauerhaft bestehen kann.