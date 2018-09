Stadland Zwei Jahre noch. Dann schließt der nächste Arzt in Stadland seine Praxis: Gert von Heugel, Allgemeinmediziner in Schwei. Mit 70 will er aufhören – ein Alter, in dem die meisten schon längst in Rente sind. Seine 2000 Patienten werden sich einen neuen Arzt suchen müssen, sagt Gert von Heugel: „Ich werde keinen Nachfolger finden. Es ist keiner da.“

Und wenn Gert von Heugel keinen Nachfolger findet, will auch der nächste niedergelassene Arzt in Stadland seine Praxis schließen: Dr. Christian Bauer, der in Rodenkirchen praktiziert. Er ist jetzt 73. „Katholische Priester müssen bis 75 arbeiten, ich mache es freiwillig“, sagt er.

Und er macht kein Geheimnis daraus, dass er glatt noch länger arbeiten würde, wenn er nicht wegen der Schließung der Praxis von Heugel mit noch mehr Patienten rechnen müsste. Diese weitere Verdichtung seiner Arbeit möchte er sich aber nicht mehr zumuten.

Das Haus, das sich Dr. Bauer und seine Frau an der Schulstraße in Rodenkirchen bauen, ist nach seinen Worten kein Hinweis auf eine kurzfristige Schließung seiner Praxis: „Wenn das Haus fertig ist, fange ich an, offensiv einen Nachfolger zu suchen.“

Und so zeichnet sich für Stadland ein Domino-Effekt ab, der am 16. März dieses Jahres mit der ersatzlosen Schließung der Praxis von Peter Malinowski in Seefeld begonnen hatte: Ein Arztsitz nach dem anderen wird aufgegeben, bis schließlich nur noch einer übrig ist für gut 7500 Einwohner: die Gemeinschaftspraxis von Dr. Bettina Krusche und Jürgen Albrecht in Rodenkirchen.

Schmerzhafte Lücke

In Seefeld hat der Rückzug von Peter Malinowski nach 33 Jahren eine schmerzhafte Lücke hinterlassen, wie Markus Dollerschell sagt, der Sprecher der Seefelder Vereinsgemeinschaft. Hinzu komme, dass der Hol- und Bringservice für nicht mobile Bürger, dessen Organisation die Gemeindeverwaltung angeboten hatte, nicht zustande gekommen ist. Bürgermeister Klaus Rübesamen setzt auf den Bürgerbus, den der Rat Ende November beschließen soll.

Doch der wird nicht oft genug fahren, fürchtet Markus Dollerschell. Er setzt darauf, dass irgendwann doch ein neuer Arzt nach Seefeld kommt, denn er weiß er von mindestens zwei Seefeldern, die Medizin studieren. Doch damit sie zurückkommen, müsse das Dorf attraktiv bleiben. Seine Traumvorstellung: Im neuen Baugebiet entsteht ein Mehrgenerationenhaus, in dem mit öffentlicher Förderung eine Arztpraxis eingerichtet wird, die vielleicht nicht einmal jeden Tag in der Woche besetzt ist.

Bis dahin müssen nicht mobile ältere Seefelder sich auf die Hilfe ihrer Verwandten oder Nachbarn verlassen. „Die bringen sie nicht nur zum nächsten Hausarzt, sondern auch zum Facharzt nach Varel“, sagt Hergen Kanthack. Dort warten die Patienten dann oft drei Stunden oder länger. Der 63-jährige Jungrentner macht sich Sorgen um die Zukunft seines Dorfes. Ohne Arzt, glaubt er, wird es kaum Zuzug geben.

Studienplätze fehlen

Doch die Menschen auf dem Land werden sich daran gewöhnen müssen, dass längst nicht mehr in jedem Dorf ein Arzt praktiziert, sagt Gert von Heugel. Schuld sei Horst Seehofer. Der war vor einem Vierteljahrhundert mal Gesundheitsminister und hatte damals – aus Angst vor einer „Ärzteschwemme“ – die Zahl der Medizin-Studienplätze in Deutschland von 15 000 auf 9000 verringert. Diese Entwicklung sei bis heute nicht korrigiert worden.

Von diesen 9000 Medizinstudenten seien 71 Prozent Frauen: „Die wollen nicht aufs Land – und schon gar nicht in eine Einzelpraxis“, sagt von Heugel, der selbst eine Tochter hat, die Ärztin ist. „Wenn wir keine Ärzte ausbilden, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir keine haben.“

Seiner Überzeugung nach spart die Politik lieber Geld, als in großer Zahl zusätzliche Studienplätze zu schaffen: „Ein Medizinstudium kostet schätzungsweise 600 000 Euro, 6000 zusätzliche Studienplätze würden also 3,6 Milliarden Euro kosten. Da könnte die Schwarze Null in Gefahr geraten.“

Das Interesse jedenfalls ist da, betont Gert von Heugel: Es gebe 65 000 Bewerber um 9000 Medizinstudienplätze. Wer kein exzellentes Abitur habe, müsse lange warten. Seine erste Tochter wartete viereinhalb Jahre. Als sie sich, das Examen in der Tasche, im Bremerhavener Zentralkrankenhaus Reinkenheide vorstellte, bekam sie den Job noch am gleichen Tag. Seine zweite Tochter hätte siebeneinhalb Jahre lang warten müssen: „Fünfzehn Semester Wartezeit für ein zwölfsemestriges Studium“, macht Gert von Heugel die Dimensionen deutlich. Sie entschied sich für eine andere Branche.

Und selbst wer Medizin studieren darf, wird nicht unbedingt Arzt: Das machen nur 35 Prozent aller Absolventen, sagt der Schweier. „Ich wusste gar nicht, dass man mit einem Medizin-Studium so viel anfangen kann“, wundert sich von Heugel. „Ich wollte immer nur Hausarzt werden.“

Und noch eine Zahl hat der Schweier parat: 150 000 niedergelassene Ärzte gibt es in Deutschland, viele von ihnen über 60. „Ich bin keiner, der zuerst nach der Politik ruft“, sagt von Heugel, „aber hier kann nur die Politik helfen.“

Ebenso wie sein Kollege Christian Bauer hält er aber nichts von der Initiative, die Ministerpräsident Stephan Weil ergriffen hat: Geld für Medizinstudenten, die sich verpflichten, aufs Land zu gehen. Das sei juristisch nicht durchzusetzen, sagen beide.

Christian Bauer setzt darauf, bei Medizin-Studenten Vorurteile über die Arbeitsbelastung von Landärzten auszuräumen. „Niedergelassene Ärzte arbeiten nicht mehr rund um die Uhr, und sie müssen auch nicht mehr in ihrem Sprengel wohnen“, sagt der Rodenkircher. Der zentrale Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung habe vieles verbessert: „Ich habe mittwochs und freitags am Nachmittag geschlossen, ich kann um 19 Uhr den Anrufbeantworter einschalten, und statt zwölf habe ich nur noch sieben Notdienste im Jahr.“

Jürgen Albrecht

Sein Kollege Jürgen Albrecht setzt auf den Weiterbildungsassistenten, den er sich mit dem St.-Bernhard-Hospital in Brake teilt. Er hofft. dass der junge Arzt sich in der Wesermarsch niederlässt. Zusammen mit seiner Kollegin Bettina Krusche will Jürgen Albrecht in Rodenkirchen alt werden, wie er sagt.

Aber die Zukunft, sagen alle drei befragten Ärzte, gehört wohl den Medizinischen Versorgungszentren, in denen die Ärzte normale Arbeitnehmer sind und nur einer als Unternehmer den Hut auf hat. „Allerdings arbeiten diese Ärzte nach der Uhr, und sie wechseln auch alle paar Jahre“, sagt Christian Bauer.

Nicht als Einzelkämpfer

Ingo Penner

Auch Ingo Penner, der Geschäftsführer des St.-Bernhard-Hospitals, erwartet diese Zentren. „Viele junge Leute sind nicht bereit, als Einzelkämpfer aufs Land zu gehen“, sagt er. „Sie wollen mit Kollegen zusammenarbeiten – auch in Teilzeit.“ Und das geht nur in Versorgungszentren, die auch an das Hospital angedockt werden könnten.

Eine Konkurrenz zwischen den beiden Kliniken und den niedergelassenen Arztsitzen sehen jedenfalls weder Ingo Penner noch Dr. Andreas Reents, der Ärztliche Direktor der Helios-Klinik Wesermarsch in Esenshamm – im Gegenteil: „Wenn Patienten erst zur ambulanten Versorgung nach Oldenburg oder Bremerhaven fahren, dann werden sie auch zur stationären Behandlung dorthin fahren“, sagt Ingo Penner voraus. Und Dr. Andreas Reents betont: „Eine emotionale Bindung der jungen niedergelassenen Ärzte an unsere Klinik ist für uns interessant, weil dadurch Einweiser gewonnen werden können.“

Dr. Andreas Reents

Die Helios-Klinik hat alle neun Assistenzarztstellen in der Inneren Medizin besetzt, doch die wenigsten seien bereit, sich als Allgemeinmediziner niederzulassen, sagt Andreas Reents. Die meisten wollten Gastroenterologen oder Kardiologen werden. Bei Ingo Penner sieht es nicht viel besser aus: Von seinen 13 Assistenzärzten in der Inneren wollen sich „vier oder fünf“ später niederlassen.

Kreisweites Gremium

Damit sie Situation nicht außer Kontrolle gerät, schlägt Ingo Penner ein kreisweites institutionalisiertes Beratungsgremium aus Klinik- und niedergelassenen Ärzten sowie Vertretern der Kommunen vor, die einander auf dem neuesten Stand halten und auf Abhilfe sinnen: „Das muss von langer Hand vorbereitet werden.“ So müssten die Assistenzärzte schon im ersten Jahr auf Praxen aufmerksam gemacht werden. „Ich glaube nicht, dass es aussichtslos ist“, betont Ingo Penner.

Bürgermeister Klaus Rübesamen

Das glaubt Bürgermeister Klaus Rübesamen auch nicht. Er handelt getreu dem alten Luther-Wort „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen.“ Die Gemeindeverwaltung hatte im Frühjahr ein Faltblatt herausgegeben, in dem sie an den drei Medizinstudien-Standorten in Niedersachsen – Hannover, Göttingen und Oldenburg – um junge Ärzte wirbt („Die Menschen brauchen Sie!“).

Konkret hat Klaus Rübesamen noch niemanden an der Angel, aber er ist zuversichtlich, dass sich das ändern wird.