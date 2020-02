Stadland In Rodenkirchen fehlen zum Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August mindestens 13 Betreuungsplätze. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, heißt es in einem Bericht der Gemeindeverwaltung.

„Regenbogen sanieren“

Nur Handlungsmöglichkeiten scheint es nicht zu geben. Denn auf seiner Suche nach freiem Platz in Rodenkircher Häusern ist Kämmerer Gerd Schierloh nicht fündig geworden, wie er dem Jugend- und Sozialausschuss des Rates am Donnerstag mitteilte. Schlimmer noch: Schierloh schließt nicht aus, dass die Kinderzahlen weiter steigen könnten.

CDU-Fraktionschef Günter Busch riet, so schnell wie möglich den wegen Schimmelbelastung zur Hälfte leerstehenden Kindergarten Regenbogen für eine Million Euro bis Ende des Jahres zu sanieren, „dann ist die Situation in Ordnung.“ Denn zusammen mit den 50 Plätzen im entstehenden Anbau an die Tagesstätte Löwenzahn An den Buchen gebe es dann 100 zusätzliche Plätze in Rodenkirchen.

Die Verwaltung ist aber überzeugt, dass eine Sanierung bei laufendem Betrieb unmöglich ist, also erst 2021 stattfinden kann, wenn der Löwenzahn-Anbau fertig ist.

Kämmerer Schierloh wartet auf Verlängerung für den Container Wiesenkieker über den Herbst hinaus, in dem 60 Kinder betreut werden. Er schlug als vorübergehende Lösung eine Nachmittagsgruppe vor, „auch wenn sie bei den Eltern so beliebt ist wie die Pest.“

Die 30 Plätze in der Rodenkircher Krippe Löwenzahn werden bestenfalls ausreichen, wie die Zahlen zeigen. Mindestens 5 Plätze fehlen auch in der Kleinensieler Kita Firlefanz, allerdings könnte die altersübergreifende Nachmittagsgruppe noch Kinder aufnehmen.

Reserven im Hort

Plätze werden auch in den Kindergartengruppen der integrativen Kita Lüttje Lüü in Schwei fehlen; dafür reichen die Krippenplätze nach dem jetzigen Stand gerade aus. Freie Kindergarten- und Krippenplätze gibt es nur in der Seefelder Einrichtung Traumland.

Aufnahmereserven bieten noch die Horte in Seefeld und Schwei, nicht aber der Hort in Rodenkirchen. Derzeit stehen 5 Kinder auf der Warteliste, bis zum 1. August sollen es 7 sein. Dennoch riet Kämmerer Schierloh von Investitionen ab: 2024 werde der Rechtsanspruch auf die Ganztagsschule eingeführt, das werde die Hort-Situation grundsätzlich verändern.