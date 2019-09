Biosphäre: Rat sagt nein

Stadland Der Rat hat sich am Donnerstagabend mit großer Mehrheit gegen eine Beteiligung der Gemeinde Stadland am Prozess zur Errichtung einer Erweiterungszone für das Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer ausgesprochen. Für die Teilnahme stimmten nur die beiden Grünen-Ratsfrauen, die Sozialdemokratin Erika Weubel enthielt sich. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Kuik-Janssen sagte, die Ängste seien unberechtigt: „Wenn die Landwirtschaft nicht mitmachen möchte, dann suchen wir uns eben andere Partner für die Kooperation.“ CDU-Fraktionschef Günter Busch verwies darauf, dass sich die Gemeinde später immer noch dem Prozess anschließen könne. Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) will zu den Gesprächen halten.