Bislang Sieben Anträge Abgelehnt: Notbetreuung tatsächlich nur im Notfall

Stadland Insgesamt 109 Kinder besuchen die Notbetreuung in den Stadlander Kindertagesstätten. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich montags bis freitags während der kompletten Regelbetreuungszeit von 7 bis 13 Uhr in ihrer Tagesstätte aufhalten dürfen.

Dollerschell fragt nach

Das haben Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) und Gemeindekämmerer Gerd Schierloh in der Ratssitzung mitgeteilt. Der SPD-Ratsherr Markus Dollerschell hatte zum Thema Notbetreuung in den Kindergärten, Krippen und Horten einen ganzen Katalog von Fragen eingereicht.

Rübesamen und Schierloh betonten, dass „eine Notbetreuung nur im äußersten Ausnahmefall in Anspruch genommen werden sollte“. Solche Notfälle kommen seit Beginn der Corona-Krise Mitte März aber offensichtlich häufiger vor.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Beide Elternteile müssen einen Fragebogen ausfüllen und einen Arbeitszeitnachweis ihres Arbeitgebers vorlegen. Der Antrag muss korrekt ausgefüllt und die Bescheinigung des Arbeitgebers muss komplett sein; die Berufe der Eltern müssen systemrelevant sein oder der kritischen Infrastruktur angehören. Zudem müssen die Eltern darlegen, dass ihnen niemand anders die Betreuung abnehmen kann.

Sieben Anträge auf Notfallbetreuung hat die Gemeindeverwaltung abgelehnt: In drei Fällen ist kein Erziehungsberechtigter in einem Beruf tätig, der systemrelevant ist oder zur kritischen Infrastruktur gehört; vier Anträge waren unvollständig und wurden auch auf Nachfrage nicht vervollständigt. Unvollständige Unterlagen haben generell eine Absage zur Folge.

Bei einer Zusage darf das Kind nur zu den Zeiten in die Einrichtung, in denen zu Hause niemand die Betreuung übernehmen kann. In 25-köpfigen Regelgruppen können höchstens 13 Kinder betreut werden, in zehnköpfigen Kleingruppen sechs und in 18-köpfigen Integrationsgruppen zehn. Einige Plätze sind noch frei. Die Betreuung ist kostenlos.

Kurzfristige bauliche Veränderungen wegen Corona hält die Verwaltungsspitze nicht für erforderlich. Es bleibe bei den bekannten Vorhaben:

• Der Kindergarten Regenbogen Rodenkirchen an der Sportstraße wird ab Januar 2021 umfassend saniert.

• Die Krippe Löwenzahn Rodenkirchen An den Buchen wird derzeit um einen Anbau erweitert und in eine Kita umgestaltet.

• Die Seefelder Kita Traumland sei beim Ausbau von Krippe und Hort auf die jetzigen Erfordernisse vorbereitet worden.

Neue Gebührensatzung

Nach dem jetzigen Stand wird die Regelbetreuung zum 1. August wieder aufgenommen. Die vom Rat geforderte Neufestsetzung der Gebühren werde noch auf sich warten lassen, weil die Kämmerei zunächst noch andere Aufgaben erfüllen müsse, etwa den Haushalt 2020 aufstellen, sagte Gerd Schierloh.

Über die mögliche Kündigung des Vertrages mit dem Landkreis zur Übernahme der Kinderbetreuung habe am 4. März ein erstes Gespräch stattgefunden. Das zweite für Mai vereinbarte Treffen sei wegen Corona abgesagt worden.