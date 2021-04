Eine Stunde früher: Rat tagt schon ab 18 Uhr

Stadland Der Rat der Gemeinde Stadland schließt den Reigen der öffentlichen Sitzungen an diesem Donnerstag, 15. April, ab. Das Gremium tagt ausnahmsweise schon ab 18 Uhr. Grund: Der Termin ist festgelegt worden, als in der Wesermarsch wegen der Corona-Pandemie noch eine Ausgangssperre ab 21 Uhr galt. In dieser Sitzung in der Großsporthalle Rodenkirchen soll über den Haushalt 2021 samt Konsolidierungskonzept beraten werden. Zudem informiert die Gemeindeverwaltung über den Stand beim Thema Feuerwehrhaus Seefeld. Entscheiden muss der Rat über eine Klage gegen die Erlaubnis zur Einleitung von Salzwasser gegen die K + S in die Werra. Schließlich soll die Gründung eines Senioren- und Behindertenbeirates beschlossen werden. Nicht entschieden werden soll über den Antrag auf einen Windpark in Morgenland bei Seefeld.

• Schon eine Stunde vor Beginn der Sitzung bieten die Stadlander Johanniter im Umkleideraum der Großsporthalle kostenlose Corona-Tests für alle Beteiligten an.

