Stadland Die Gemeindeverwaltung schiebt einen Berg von Überstunden und nicht genommenen Urlaubstagen vor sich her. Darüber informierte Kämmerer Gerd Schierloh den Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung im Rathaus.

Die Kosten dafür bezifferte Schierloh auf 133 000 Euro, die nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht in der Abschlussbilanz 2017 ausgewiesen und in den Haushalt 2018 übertragen werden müssen. Der Haushaltsplanentwurf für das laufende Jahr soll im April vom Rat beraten werden.

Die Gesamthöhe der bilanziellen Rückstellung bewege sich nach wie vor auf hohem Vorjahresniveau (2016: 137 500 Euro), teilte Gerd Schierloh mit. Erste Maßnahmen zum Abbau der Mehrarbeitsstunden und des Resturlaubs seien durch Personalausfälle und Abgänge im Bereich Bauhof, Kindertagesstätten und Rathaus „leider zum Teil konterkariert“ worden.

Spitzenreiter Rathaus

Spitzenreiter bei aufgelaufenen Überstunden ist die Verwaltung mit 929,72 Stunden, gefolgt von Kindertagesstätten (502,97) und Bauhof (274,50). Dabei haben sich die Überstunden in den sechs Kindertagesstätten gegenüber 2016 nahezu verdoppelt. Grund dafür sind nach Auskunft von Gerd Schierloh Krankheitsfälle und Schwangerschaften. Mittlerweile sei man in diesem Bereich aber „ganz gut aufgestellt“.

Ein ähnliches Bild besteht bei den nicht genommenen Urlaubstagen. In dieser Statistik liegen die Kindertagesstätten mit 431 Tagen (2016: 489) vor dem Rathaus mit 244 Tagen (2016: 253). Platz drei nehmen die Reinigungsdienste an, bei denen der Urlaubsrest von 178 Tagen in 2016 auf 239 Tage gestiegen ist. Im Bauhof konnte der Urlaubsrest von 63 auf 26 Tage abgebaut werden.

Die Zunahme im Reinigungsdienst ist nach Auskunft von Schierloh dem Umstand geschuldet, dass die Gemeinde derzeit ein neues Reinigungskonzept erarbeitet und deshalb frei gewordene Stellen zunächst nicht wieder mit festen Kräften besetzt hat.

Neues Konzept

Diese Lücke haben die verbliebenen Kräfte durch Mehrarbeit geschlossen, zudem wurden Aushilfskräfte und externe Dienstleister für die Reinigung der gemeindlichen Gebäude verpflichtet.

Erst wenn das Konzept fertig ist, werde wieder über Neueinstellungen geredet. Auf jeden Fall bleibt die Reinigung in kommunaler Hand. Dies hatte der Rat vor zwei Jahren so beschlossen.