Stadland Die Gemeinde will ihre Mitgliedschaft in einigen Vereinen und Institutionen kündigen. Sie würde dadurch rund 1500 Euro Jahresbeiträge sparen.

In guten Zeiten

Auf Bitten der Ratsmehrheitsgruppe aus SPD, Wählergemeinschaft Pro Stadland (WPS) und FDP hatte die Verwaltung zur jüngsten Finanzausschusssitzung eine Liste bestehender Beitragsverpflichtungen vorgelegt. „Ein Großteil der Mitgliedschaften wurde in den 80er und 90er Jahren begründet“, heißt es in der Vorlage.

„Gründe für die Mitgliedschaft sind nicht bekannt“, merkte die Verwaltung zu einigen Institutionen und Vereinen an und empfahl, diese Mitgliedschaften zu kündigen. Die einzusparenden Jahresbeiträge belaufen sich von 50 Euro für die Universitätsgesellschaft Oldenburg bis zu 383,47 Euro für die Kommunale Umwelt-Aktion Niedersachsen.

Für den Verbleib in der Universitätsgesellschaft und der Umwelt-Aktion setzte sich Grüne-Ratsfrau Elke Kuik-Janssen ein. Die Universität Oldenburg strahle in die Region aus, „die sollten wir unterstützten“, hofft Elke Kuik-Janssen, dass man vielleicht mal mit der Universität in einem Projekt zusammenarbeiten könne.

Torben Hafeneger (SPD) erklärte für die Mehrheitsgruppe, man habe die Mitgliedslisten mit der Maßgabe durchgesehen, „was ist die Kernaufgabe der Gemeinde, wo liegt der Vorteil für die Gemeinde“. Michael Sanders (FDP) wies darauf hin, dass die Gemeinde unter der Haushaltssicherungs-Aufsicht des Kreises stehe und zu Sparsamkeit angehalten werde.

„Am falschen Ende“

CDU-Fraktionschef Günter Busch höhnte: „Diese Rieseneinsparung erfolgt genau am falschen Ende, während zig Tausende Euro zum Fenster rausgeschmissen werden.“ Er beantragte, die Liste ohne eine Empfehlung des Finanzausschusses an den Rat weiterzuleiten. Die CDU wolle sich bis dahin noch mal Gedanken machen. Der Antrag wurde von der Mehrheit abgelehnt, die sich mit ihrem Vorschlag durchsetzte, eine bereinigte Liste dem Rat zum Beschluss vorzulegen.

Von den Streichungen betroffen wären zum Beispiel der Verein für Ingenieurwissenbeschaffung (238 Euro jährlich), die Franz-Radziwill-Gesellschaft (250 Euro), der Förderkreis Karl-Jaspers-Klinik, Landeskrankenhaus Wehnen (127,82 Euro) und der Mellumrat (100 Euro). Die Kündigungen der Mitgliedschaften im Oldenburgischen Landesverein für Geschichte, Natur- und Heimatkunde (60 Euro), in der Niedersächsischen Krebsgesellschaft (153,39 Euro), der Mühlenvereinigung Niedersachsen-Bremen (60 Euro), der Universitätsgesellschaft und der Kommunalen Umwelt-Aktion können allerdings frühestens zum 31. Dezember erfolgen.