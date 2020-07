Finanzen N Stadland: Viel Aufwand für vermutlich wenig Ertrag

Stadland Dass die Gemeinde Stadland eine Zweitwohnungssteuer einführt, ist nicht besonders wahrscheinlich. Das ist das Fazit der Aussagen von Kämmerer Gerd Schierloh zu diesem Thema in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses des Rates in der Großsporthalle Rodenkirchen.

Neue Einnahmen?

Der CDU-Ratsherr Wolfgang Fritz hatte diese reine Gemeindesteuer mit einer Anfrage auf die Tagesordnung setzen lassen. Angesichts des hohen Haushaltsdefizits sucht er nach neuen Einnahmemöglichkeiten für die Gemeindekasse.

Dazu sagte Finanzchef Schierloh, dass der Rat schon im Haushaltskonsolidierungsprogramm vom vergangenen Dezember einen entsprechenden Prüfauftrag an die Verwaltung gegeben habe. Die habe diesem Auftrag aber wegen Personalmangels nicht nachkommen können.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

326 Zweitwohnungen

Nach den Worten von Gerd Schierloh sind in Stadland 326 Zweitwohnungen gemeldet: 149 in Rodenkirchen, 77 in Seefeld, 71 in Schwei und 29 in Kleinensiel. Besteuert werde der erhöhte Aufwand der Lebensführung – und zwar mit 5 bis 20 Prozent der Jahresnettokaltmiete für das Wohnobjekt. Der Satz variiere von Kommune zu Kommune.

Bislang erheben drei der neun Kommunen in der Wesermarsch eine Zweitwohnungssteuer: Butjadingen nimmt damit 300 000 Euro pro Jahr ein, Jade etwa 30 000 Euro pro Jahr und Ovelgönne 2500. Dem stehe aber ein gewisser Verwaltungsaufwand gegenüber, den Gerd Schierloh für Stadland auf etwa 10- bis 13 000 Euro im Jahr bezifferte. Ein nicht zu vernachlässigender Anteil an den Verwaltungskosten entstehe durch Klagen von Zweitwohnungsbesitzern gegen die Steuer, gab Gerd Schierloh zu bedenken.

Die Steuersatzung selbst müsse von einer Fachkanzlei ausgefertigt werden, ergänzte der Finanzchef.

Angesichts dieser Einblicke sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Busch, dass seine Ratsriege der Einführung einer solchen Steuer nicht zustimmen werde. Die anderen Fraktionen äußerten sich noch nicht.