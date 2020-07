Gemeinderat In Stadland: Erst der Haushalt, dann die Beratungen

Stadland So spät wie nie: Am Donnerstagabend hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit den Haushalt 2020 beschlossen. Das war zwei Tage nach dem gesetzlich erlaubten Termin, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Siegmar Wollgam sagte. In Kraft ist das Zahlenwerk aber noch nicht: Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung muss es noch genehmigen.

Das wird nicht passieren, ohne dass sie schmerzhafte Einschnitte vorgibt, denn der Haushalt ist rekordverdächtig defizitär: Nach den neuesten Zahlen von Kämmerer Gerd Schierloh stehen Ausgaben von 16,509 Millionen Euro nur Einnahmen von 6,345 Millionen Euro gegenüber, was ein Minus von 10,164 Millionen Euro bedeutet.

Zu Beginn der Sitzung hatte der Ratsvorsitzende Torben Hafeneger (SPD) die zeitlichen Dimensionen deutlich gemacht: „Der Bundestag hat heute den zweiten Nachtragshaushalt verabschiedet. Wir beschließen heute über unseren Haushalt.“

Bürgermeister Klaus Rübesamen (ebenfalls SPD) appellierte eindringlich, dem Haushalt zuzustimmen, damit „wir das Heft des Handelns in der Hand behalten.“

Lieber selbst bestimmen

So argumentierte auch SPD-Fraktionschef Siegmar Wollgam: „Es geht nicht darum, uns hier über einzelne Summen zu streiten, sondern erstmals geht es darum, dass wir unsere Handlungsfähigkeit behalten und nicht an den Kreis abgeben müssen. Dass muss man erkennen.“

Wenn der Rat dem Haushalt nicht zustimme, würden Externe die Verantwortung übernehmen, „die formalistische Entscheidungen treffen müssten“. Es sei besser, mit der eigenen Verwaltung zu entscheiden als mit Nichtbetroffenen.

Siegmar Wollgam machte deutlich, dass dieser Haushalt nicht das Ende der Finanzdiskussion ist, sondern sie überhaupt erst möglich macht: „Anschließend werden wir Haushaltsberatungen haben, und die werden zu Einschnitten führen, die weh tun.“

So ähnlich sehen es auch die Grünen, wie die Fraktionsvorsitzende Elke Kuik-Janssen deutlich machte. Trotz massiver Kritik an dem Zahlenwerk stimmten die beiden Ratsfrauen nicht mit nein, sondern sie enthielten sich, damit das Zahlenwerk auf alle Fälle durchkommt. Zu den Kritikpunkten der Grünen gehören das späte Datum, die schlechte Kommunikation der Verwaltung und die Tatsache, dass etliche Investitionen nicht im Finanzausschuss besprochen worden waren.

„Vom Tisch gefegt“

Elke Kuik-Janssen sprach sich für eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe aus, die bald „möglichst im Konsens einen Nachtragshaushalt beraten“ müsse.

Die CDU-Fraktion lehnte den Haushalt ab. „Sparsame Haushaltsführung ist nicht zu erkennen“, kritisierte Fraktionschef Günter Busch. Kritik äußerte er auch an der Vorgehensweise der Mehrheitsgruppe aus SPD, WPS und FDP. „Die Inhalte müssen besprochen werden“, sagte er. „In der Stadt Nordenham ist der Haushalt zwölf Stunden lang in drei Ausschusssitzungen diskutiert worden. Aber hier wird er einfach vom Tisch gefegt.“ Damit spielte Busch auf die jüngste Sitzung des Finanzausschusses an, bei der die Mehrheitsgruppe den Haushalt wegen der plötzlichen Steuernachzahlung in Höhe von 5,8 Millionen Euro von der Tagesordnung genommen hatte. „Das macht nicht einmal der Ortsrat in Abbehausen.“

Für diese Position erntete Günter Busch Kritik aus der Mehrheitsgruppe: „Sie haben noch jedes Jahr eine Ausrede gefunden, um den Haushalt abzulehnen“, sagte Siegmar Wollgam. „Einmal sind Sie sogar rausgelaufen.“ Und SPD-Ratsherr Markus Dollerschell ergänzte: „Busch empfiehlt anderen Leute, etwas zu tun, das er selbst nicht tun will.“

Am Ende stimmten elf Vertreter der Mehrheitsgruppe für den Etat, fünf CDU-Vertreter sagten nein, und mit Enthaltung stimmten die beiden Grünen und der SPD-Ratsherr Markus Dollerschell.