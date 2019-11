Grüne Dächer gegen Starkregen?

Stadland Sollte die Gemeinde die Dächer ihrer Gebäude begrünen, um damit die Wassermassen bei einem Starkregen aufzuhalten? Dies ist ein Thema der Sitzung des Infrastrukturausschusses des Rates an diesem Donnerstag. Ab 16.30 Uhr besichtigt das Gremium zunächst die Einfahrt zum neuen Schweier Baugebiet an der Grenzstraße und anschließend die neue Krippe in Schwei. Gegen 17.15 Uhr geht die öffentliche Sitzung im Rathaus in Rodenkirchen weiter. Ein Thema ist auch der geplante Begegnungsraum des Bürgervereins an der Viehrampe in Schwei.