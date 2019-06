Haushalt noch nicht genehmigt

Stadland Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung will den am 2. Mai vom Rat verabschiedeten Haushalt erst dann genehmigen, wenn die Gemeindeverwaltung detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die Anbauten an Feuerwehrhaus und Grundschule Rodenkirchen nachreicht.

Das hat Gemeindekämmerer Gerd Schierloh dem Rat mitgeteilt. Dessen Mitglieder reagierten fraktionsübegreifend mit Unverständnis. Schierloh verwies darauf, dass das Zahlenwerk keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthalte.

SPD-Ratsherr Markus Dollerschell warf der Aufsichtsbehörde eine Blockade vor und sprach sich dafür aus, den Haushalt nach Ablauf der üblichen Frist am 23. Juni einfach in Kraft zu setzen. Sollte die Kreisverwaltung den Haushalt danach wieder außer Kraft setzen, solle die Gemeinde klagen, schlug Dollerschell weiter vor.