Haushaltsdesaster In Stadland: Trotz klammer Kasse nicht auf null

Stadland Kämmerer Gerd Schierloh hat am Donnerstagvormittag, wie angekündigt, eine Haushaltssperre verhängt. Das bedeutet aber nicht, dass damit alle größeren Vorhaben gestoppt wären, wie er der NWZ sagte.

Bis Ende dieses Monats

Anlass ist eine Rückzahlung von Gewerbesteuern eines Großunternehmens aus den Jahren 2008, 2009 und 2010 in Höhe von 3,6 Millionen Euro plus 2,2 Millionen Euro Zinsen – insgesamt also 5,8 Millionen Euro. Dazu hat das Finanzamt Düsseldorf die Gemeinde verdonnert. Dieser Bescheid ist gerichtsfest, sagte der Kämmerer; das Geld will er noch in diesem Monat überweisen, sonst muss die Gemeinde noch mehr Zinsen bezahlen.

Schon im April hatte die Gemeinde 1,4 Millionen Euro an dasselbe Unternehmen zurückzahlen müssen – insgesamt also 7,2 Millionen Euro in gut zwei Monaten.

Zu Lasten der Kommunen

Dass die Gemeinde fünf oder sechs Gewerbesteuerbescheide pro Jahr von Finanzämtern bekomme, sei durchaus üblich, sagte Schierloh, in manchen Jahren flatterten auch zehn solcher Bescheide ins Rathaus. Die großen Konzerne könnten sich eben zu Lasten der Kommunen Abteilungen mit Steuervermeidungsprofis leisten.

Gesetz, Vertrag oder Genehmigung Eine Haushaltssperre bedeutet, dass die Gemeinde nur bezahlen darf, wozu sie rechtlich oder vertraglich verpflichtet ist. Alle anderen Ausgabenwünsche müssen von Bürgermeister Klaus Rübesamen oder Kämmerer Gerd Schierloh gegengezeichnet werden, ehe das Geld rausgeht. Ohne Haushalt ist die Situation ganz ähnlich. Allerdings dürfen dann Geschäfte der laufenden Verwaltung bis zu den jeweiligen Grenzen des Haushalts aus dem vergangenen Jahr getätigt werden, erläuterte Gerd Schierloh. Diese haushaltslose Zeit dauert 2020 schon das ganze bisherige Jahr an.

Vergangene Woche sei er telefonisch über den neuen Bescheid informiert worden, aber ohne konkrete Summe, ergänzte der Finanz-Chef. Er habe sogleich die Fraktionschefs in Kenntnis gesetzt. Die konkrete Summer wisse er seit Montag; seitdem seien auch die Fraktionen informiert.

Obwohl das Defizit durch diese Rückzahlung von 4,7 auf 10,2 Millionen Euro steigt, sind nach den Worten des Finanzchefs der Gemeinde zentrale Bauvorhaben nicht gefährdet.

• Der Anbau an die Krippe Löwenzahn wird schon errichtet, Donnerstagnachmittag wurde das Richtfest gefeiert.

• Für die Sanierung der Markthalle stehen im Haushaltsentwurf 1,25 Millionen Euro bereit – für den Fall, dass wegen der Risse in den Leimbindern das Dach hätte abgenommen werden müssen. Jetzt wird die Sanierung dieser tragenden Elemente auf 80 000 Euro geschätzt. Das lasse sich auch aus dem stark defizitären Haushalt finanzieren; unklar sei aber, ob die anschließende Restaurierung im geplanten Umfang möglich sei. Haushaltsreste dafür seien vorhanden. Generell blicke die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung wohlwollend auf die Instandsetzung dieses wichtigsten Veranstaltungszentrums in der nördlichen Wesermarsch, sagte Schierloh: „Wir haben Signale, dass man uns nicht im Regen stehen lassen wird.“

• Auch die Sanierung des schimmelbelasteten Kindergartens Regenbogen müsse sein. Dafür war schon im Haushalt 2019 rund 1 Million Euro bereitgestellt worden; diese Summe werde vermutlich auch gebraucht.

• Der Anbau an die Feuerwehr Rodenkirchen solle ebenfalls errichtet werden, allerdings habe die Politik die für Donnerstagnachmittag im Infrastrukturausschuss des Rates vorgesehene Auftragsvergabe von der Tagesordnung genommen.

• Beim Ausbau der Grundschule Rodenkirchen rege die Kommunalaufsicht an, damit bis 2025 zu warten, weil dann vermutlich eine verbindliche Ganztagsregelung eingeführt werde, für die es Fördertöpfe geben könne. „Wenn wir jetzt bauen, müssen wir die Kosten von 1,4 Millionen Euro komplett selbst bezahlen“, sagte Gerd Schierloh. Zudem störe sich die Kommunalaufsicht daran, dass zwei Anbauten geplant seien: einer nach Osten mit Klassenräumen und neuem Lehrerzimmer, einer zum Schulhof hin für die neue Küche. Die könne eingespart werden, weil es in der Oberschule eine Mensa gebe.

• Die Großsporthalle Rodenkirchen könne nur im geplanten Umfang von 1,4 Millionen Euro saniert werden, wenn es Zuschüsse gebe, ergänzte Gerd Schierloh. Der erste Antrag sei im vergangenen Jahr abgelehnt worden, weil nur bis 1978 gebaute Hallen berücksichtigt worden seien. Ein neuer Förderantrag sei eingereicht.

Das Niveau sinkt

Auf die Dauer, hat Gerd Schierloh in diesem Jahr wie in den Vorjahren in den Vorbericht zum Haushalt geschrieben, werde das Angebot in Stadland an die Einnahmen angepasst werden müssen und damit auf das Niveau anderer Landgemeinden sinken.

Und jetzt? Jetzt arbeitet der Kämmerer die neuen Zahlen in den Haushalt ein, schreibt einen neuen Vorbericht und schickte das Konvolut an die Fraktionen. Am Freitag, 26. Juni, will er das Zahlenwerk der Mehrheitsgruppe aus SPD, WPS und FDP erläutern. Wenn der Rat diesen Haushalt am Donnerstag, 2. Juli, beschließen würde, ohne dass er vorher den Finanzausschuss passiert hätte, wäre das eine Premiere.